Microblading, la técnica para tener cejas gruesas como las mujeres elegantes: ¿en qué consiste?

Las cejas juegan un gran papel en el rostro, por lo que cuidar su apariencia y su forma para que se mantengan limpias y acorde a nuestras facciones debe ser parte crucial de las rutinas de cuidado.

No obstante, es verdad que no todas contamos con el grosor que se ha puesto de moda últimamente. Por supuesto, eso no es razón para abatirse porque se puede conseguir con técnicas.

Te puede interesar: Trucos para un maquillaje de cejas rejuvenecedor para mujeres de 40 años o más

En el mundo de la belleza, existen muchas opciones que pueden ayudarnos a tener cejas más espesas, pero hay una que ha gozado de mayor popularidad en los últimos años: el microblading.

¿En qué consiste el microblading, la ténica para lograr cejas pobladas?

El microblading es un tratamiento de maquillaje semipermanente que se consigue a través de pigmentos personalizados inyectados en la piel con agujas muy finas simulando el trazo de un vello.

El procedimiento no es un tatuaje. Aunque la forma en la que esta técnica engrosa nuestras cejas se parece, los trazos se hacen a mano alzada y forma individual para lograr un acabado natural.

Aparte, la tinta no posee metales pesados en su composición a diferencia de los diseños permanentes. Por eso, la duración del microblading es de aproximadamente solo unos dos años.

En esta técnica, las agujas tampoco van tan profundo como en los tatuajes convencionales. Al final, se consiguen unas cejas pobladas pero suaves que las mujeres elegantes aman.

Hay que destacar que, aunque ha existido desde hace mucho, cobró popularidad los últimos años, lo que ha dado pie a volverla más asequible y ha incentivado el surgimiento de otras variantes.

¿Cómo se hacen microblading las mujeres elegantes?

Al someterse a este tratamiento, las sofisticadas se decantan por marcos gruesos, pero de aspecto natural. Con el fin de lograrlo, la experta traza los vellos uno a uno hasta lograr el resultado soñado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones antes de ir a una cita de microblading. Por ejemplo, se debe prescindir del consumo de café y el alcohol un día antes.

¿La razón? Aumenta la sensibilidad de la piel. También hay que evitar depilarse el área al menos una semana antes por el mismo motivo. Asimismo, tenga en cuenta que es un proceso doloroso.

Aunque emplee cremas anestésicas, las agujas raspan la epidermis para introducir el pigmento, por lo que será mejor tomarse el procedimiento y sus efectos con mucha paciencia y calma

De preferencia, no te sometas al microblading poco antes de un evento o un viaje. Tras terminar las sesiones, las cejas pueden acabar con una apariencia rojiza nada favorecedora, a decir verdad.

Además, los resultados reales no se aprecian sino hasta una o dos semanas luego de aplicar el pigmento. Será entonces cuando puedas ver el marco de tus cejas más espeso y con efecto natural.

Por último, es clave pasar por una evaluación previa para saber si se es o no buena candidata al microblading. Y es que, aunque cualquiera puede hacérsela, hay pieles donde puede resultar nocivo.

De hecho, de acuerdo a Vogue, algunos dermatólogos no lo aconsejan en individuos con pieles grasas. Por otro lado, tras el proceso, los especialistas asignan productos para tratamiento en casa.

Luego, lo ideal es visitar al experto seis meses después para verificar el color de las cejas. En cuanto sanen, solo tendrás que maquillarlas para definir tus cejas gruesas como las de las mujeres elegantes.