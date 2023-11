Cómo combinar un vestido rojo para triunfar esta Navidad con 6 trucos

Vestido rojo Tips para lucir divina en un vestido rojo y robar miradas. (Imagen de Look Studio en Freepik)

Se acercan las fiestas navideñas y, por supuesto, también la elección del atuendo para impresionar y atraer a la fortuna. El rojo, indiscutiblemente, es el tono rey de esta época y con el que muchas mujeres no se sienten vienen porque no saben cómo combinarlo perfectamente para crear un look impactante.

Hoy te mostraron algunos trucos que puedes usar para atreverte a llevar con estilo este espectacular color. Hacerlo es más fácil de lo que piensas.

1. La regla de los tres colores

La regla de tres se basa en elegir el color que será el principal y ocupará el 60% de la atención, en este caso será el color rojo; luego, apuesta por otro tono que ocupe el 30% de tu vestimenta y , por último, un tercer color, que tendrá el 10%. Así como lo hizo la diseñadora venezolana Carolina Herrera cuando asistió a la gala de otoño del 75 aniversario del ballet de Nueva York, en octubre de este año.

La gurú de la moda optó por un vestido rojo de corte evasé, que enmarcó su cintura, a la que le dio protagonismo con un cinturón ancho de hebilla cuadrada en color fucsia, y remató su estilo con unos zapatos en color burdeos.

2. Accesorios en tonos metálicos

Combina tu vestido rojo con accesorios en tonos metálicos como dorado o plateado. Unos tacones brillantes, un bolso elegante o joyería llamativa pueden añadir un toque festivo y sofisticado a tu atuendo.

3. Zapatos perfectos

Las sandalias de tacón alto de punta de aguja con tiras finas y amarrado al tobillo le dan un estilo muy sensual a tu outfit, especialmente si son negros. Pero si buscas algo más casual, puedes usar unos zapatos en tonos fucsia, blanco, café o vino tinto.

4. Labios atrevidos

Opta por unos labios rojos que combinen con el tono de tu vestido. Esto no solo resaltará tu look festivo, sino que también añadirá un toque de elegancia y cohesión al conjunto.

5. Toque de negro o blanco

Si prefieres un enfoque más clásico, combina tu vestido rojo con detalles en negro o blanco. Un cinturón, unos zapatos o una chaqueta en estos tonos pueden equilibrar la intensidad del rojo y crear un look más equilibrado.

6. Texturas y estampados sutiles

Juega con texturas para agregar dimensión a tu atuendo. Por ejemplo, combina un vestido rojo de terciopelo para un aspecto lujoso y festivo. Otra opción es incorporar encajes, sedas o satén para un toque más elegante. Si te sientes aventurera, considera combinar tu vestido rojo con accesorios o detalles estampados. Pueden ser estampados pequeños y sutiles que no compitan demasiado con el rojo, pero que añadan un toque de originalidad a tu conjunto.