Lupita Jones queda fuera de Miss Universo México

Lupita Jones no solo ganó Miss Universo en 1991, también ha sido directora del certamen en México por tres décadas, sin embargo desde el pasado mes de octubre se ha especulado que sería destituida de dicho cargo.

La noche del sábado al terminar la gala donde se coronó Sheynnis Palacios de Nicaragua, Jones mandó un mensaje a través de redes sociales para hablar de dichos rumores. “Durante los últimos meses he estado recibiendo muchos mensajes sobre la situación. Les quiero decir que si no hablé antes fue porque, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora no lo hacen, aunque todo apunta a que es verdad todo lo que se está diciendo”.

Jones también explicó que habló con la gente de la organización, “hablé con la directora de licencias, me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra. Las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado, no sabemos qué está pasando, pera nosotros como organización, no tenemos nada firmado, tú sigues siendo la directora’. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”.

La empresaria mexicana también se fue contra la nueva organización del certamen que está a cargo de la tailandesa Anne Jakrajutatip esto después de que se anunciara que Miss Universo se realizará en nuestro país el próximo año. “Mucho cuidado a todos los inversionistas que estén interesados en ser parte de esto allá en México, porque ya sabemos que la dueña del concurso está en bancarrota y, además, hay muchas notas que la acusan de fraude en distintas situaciones”, dijo.

Presentarán relevo de Lupita Jones

Ante estas palabras, se dio a conocer que mañana 20 de noviembre se presentará al nuevo comité de Miss Universo la tarde hoy. Esto, según una convocatoria que le fue enviada a la prensa, en la cual se puede leer, “tras los hechos suscitados el día de ayer (sábado) por parte de la señora anteriormente contratada por la firma y con el fin de evitar especulaciones,el comité organizador ha tomado la siguiente decisión que el día de mañana lunes 20 de noviembre se dará a conocer a nivel nacional el nuevo comité de Miss Universo México, con la participación de Anne Jakrajutatip CEO Miss Universe y Raúl Rocha Cantú, CEO Miss Universe México “.

Dicho evento se realizará a 13:00 horas, por lo que por la tarde de mañana se conocerán los nuesvos rostros de Miss México.

En dicha conferencia también estará presente Sheynnis Palacios de Nicaragua, quien se coronó como miss Universo 2023.