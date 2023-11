Champú de flor de cayena para ocultar las canas: ¿cómo se hace y qué beneficios tiene?

Si quieres atender tu melena sin gastar mucho ni salir de casa, prueba este champú de flor de cayena para ocultar las canas. Se encuentra dentro de esos remedios caseros que están ganando popularidad, pues ofrecen buenos resultados sin complicaciones.

No obstante, no olvides primero consultar a tu dermatólogo antes de lanzarte a ellos para evitar reacciones desfavorables, sobre todo si tienes cuero cabelludo sensible o sufres de alergias.

¿Cómo se hace el champú de flor de cayena para ocultar las canas?

Lo bueno de esta preparación es que no quiere mayores ingredientes. Necesitarás entre 2-3 ramas de romero, 3-4 flor de cayena y champú neutro de tu preferencia.

Para elaborar el champú de flor de cayena para ocultar las canas inicia hirviendo ambos ingredientes en una olla junto con dos tazas de agua mineral. Deja que se disminuya y absorba todos sus nutrientes.

Flor de cayena Además de hermosa, es muy útil para tu melena (Freepik)

Cuando esté concentrado, apaga el fuego, tapa la olla y deja que las flores reposen unos 10 minutos más en el agua. Cuela el contenido y utilízalo en combinación con el champú. Por eso es importante que lo dejes disminuir bien, para que así te quede concentrado.

Beneficios de la flor de cayena para el pelo

Según el portal especializado, Mejor con salud, entre los beneficios de la flor de cayena resalta que frena la caída del pelo, ayuda a revitalizar el cuero cabelludo, limpia el exceso de grasa y combate la caspa e hidrata hasta a las melena más secas.

Flor de cayena Ayuda a oscurecer canas, frenar la caída y acelerar el crecimiento (Freepik)

Otra manera en la que puedes sacarle provecho es mediante la preparación de una infusión que se emplea como enjuague después del lavado, la cual ayuda a fortalecer las hebras, aportar brillo e hidratar y que puede utilizarse cuantas veces se desee a la semana.