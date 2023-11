Cómo lograr que el maquillaje dure todo el día en piel grasa: trucos para no retocarte ni un momento

Si tienes la piel grasa es de las más difíciles de maquillar y sobre todo mantener, pues el maquillaje suele caerse, y te hace lucir descuidada y poco elegante.

Sin embargo, existen algunos trucos y tips que puedes emplear para que el maquillaje te dure todo el día, o más de lo normal, y así no tendrás ni que retocarte.

La idea es que prepares tu piel para que así el make up dure más y usar los productos adecuados, y por eso aquí te damos algunos consejos para lograrlo.

Te recomendamos: Usar maquillaje todos los días envejece: 4 trucos para realzar tu belleza natural sin tener que maquillarte

Trucos para que el maquillaje dure todo el día si tienes la piel grasa

Usa mascarillas de arcilla dos veces por semana

La preparación de la piel es muy importante para que el maquillaje dure más, y para eso, las mascarillas de arcilla son perfectas para eliminar el exceso de sebo y grasa.

La arcilla absorbe la grasa e hidrata la piel, así que aplica mascarilla de este tipo dos o tres veces por la semana y tu piel tendrá menos grasa.

Usa primer siempre

El primer es vital e importante si tienes la piel grasa, y por eso debes aplicarlo siempre sin aceite y antibrillo sobre las áreas más grasosas del rostro.

Esto claramente va antes del maquillaje, y aplícalo especialmente en la zona T del rostro, y verás como el maquillaje te durará más.

Aplica una BB cream

Antes de la base es recomendable usar una BB cream sin aceite, que minimice los poros, equilibre el tono de piel, la hidrate y le des a tu piel una textura mate.

Esto te ayudará a que el make up dure todo el día y no tengas ni que retocarte, así que no la olvides.

Usa base mate y sin grasa

Si tienes la piel grasa, el tipo de base que debes usar es mate, pues iguala tu tono y textura de piel, matifica y disminuye los poros.

Además, es importante que apliques la base con una brocha especial y no con los dedos y difumínala para que se vea natural, y así te durará más el maquillaje y te verás mejor.

Te recomendamos: 4 tipos de delineados que envejecen y restan elegancia: te harán ver hasta 20 años más vieja

No te excedas con el polvo

El polvo sella la base y el maquillaje en la piel, pero no debes excederte aplicándolo si tienes la piel grasa, pues podría arruinar todo el proceso.

Y es que se puede sobrecargar los poros y hacer que produzca y aparezca más sebo así que solo aplica la cantidad necesaria en las áreas con brillo y listo.