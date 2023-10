9 perfumes de mujer que huelen increíble y roban suspiros: derrochan juventud

Existen perfumes que son capaces de atraer cumplidos como un imán por lo bien que huelen. Además, resultan ser una de las mejores opciones para acompañar a la piel en un paseo de la playa o en vacaciones con la familia. Estas esencias causan sensaciones que hacen que muchas personas pregunten sobre cual fragancia es.

Perfumes que atraen halagos y cumplidos por su buen aroma

En ese sentido, algunas son cítricas, suaves, más ligeras y frescas con una salida efervescente o hasta unisex con ingredientes como el limón, la naranja, el pomelo, la bergamota, la mandarina, la lima, el yuzu, el petitgrain, la flor de naranjo o el neroli.

This Is Her! de Zadig & Voltaire es un perfume que logra cautivar sin remordimientos gracias a su olor de crema de castaña, bayas rosas y jazmín. Además, tiene el suave toque del sándalo y maderas. Es como una cazadora de cuero que celebra el arte y el rock.

White Tea Eau Fraîche de Elizabeth Arden es una fragancia que tiene notas de té y cítricos, como la naranja sanguina que le da el punto más fresco. La pera, el haba tonka y el lirio del valle le dan el toque suave y otras notas que hacen que huela de maravilla sobre la piel.

Son fragancias con notas dulces y florales

Flower Ikebana de Kenzo es una esencia original con notas tostadas de té de sobacha, flores de Sakura, jazmín y tuberosa, además de la madera, como el sándalo australiano.

Mallow On The Moor de Jo Malone London es una fragancia inspirada en Escocia con una combinación de las suaves flores malva púrpura y el toque del heliotropo.

Good Girl Blush de Carolina Herrera es un perfume joya de la serie icónica de la empresaria venezolana que huele a vainilla, peonía, ylang ylang y agua de rosas. Es una fragancia vegana porque está formulada con ingredientes de origen sostenible.

Chance de Chanel es un perfume fresco, chispeante con aroma a cidra, almizcle blanco, jazmín, ámbar de pachulí, vetiver fresco y madera de teca.

Lucky de Christian Dior es una fragancia floral, fresca, pero a la vez muy suave. Sus notas principales son de mugurete y flores blancas.

Citron Soleil de Rochas es un perfume cítrico con olor a limonero, azahar y almizcle blanco.

Valaya de Marly es una esencia con notas de almizcle, floral y amaderado. Es un perfume que captura la esencia del algodón fresco sobre la piel y tiene toques de mandarina, azahar y vainilla.