“No-nicure”, la tendencia de llevar al natural las uñas y seguir siendo coqueta

Adiós a los esmaltes de uñas. Para muchas mujeres pintarlas y retocarlas a menudo resulta tedioso, por lo que buscan lucir sus manos desde lo natural, pero sin dejar de mantenerlas bien arregladas. La sencillez es la protagonista en esta tendencia que cada vez está calando más.

También se conoce como “No-nicure” que está marcando la pauta para este otoño, pues se desea transmitir la seguridad que tiene de mostrarse al natural. Esto le aporta mucha fuerza a la presencia de ellas, quienes apuesta por “menos, es más”. Además, que la idea de que no proporcionarle color a las uñas le dará cierto estatus y elegancia, puesto que las celebridades de la alta sociedad no suelen pintarlas.

Eso sí, esto no significa que no estén bien cuidadas, pues deberán dar un aspecto de limpio y prolijo. Aunque el largo de la uña no importa, por lo general, se usan cortas, pero bien limadas, porque esto potencia el efecto natural. Al contrario de lo que se piensa, esta alternativa merece dedicación para que el aspecto de la uña no se arruine con facilidad.

¿Cómo lograr un ‘no-nicure’?

Te presentaremos los pasos para que logres que tus uñas luzcan naturales, pero sin perder la sofisticación. Sin embargo es importante que tengas en cuenta algunos consejos que dio Juanita Huber-Millet, fundadora de Townhouse , la cadena de bares de uñas más prestigiosa de Londres, le comentó a la revista Bazaar.

La experta aconseja que el “no-nicure” debe ser una “una manicura súper limpia y minimalista, enfocándose en un trabajo impecable de la cutícula y terminando con la superficie de la uña pulida a la perfección según la preferencia del cliente: aspecto brillante, satinado o mate”.

De acuerdo con Juanita, lo ideal es hacerse la manicura una vez al mes y manteniendo una constancia en el mantenimiento de las uñas, lograrás siempre mantener un aspecto natural y hermoso. Además, enfatizó: “La crema de manos y el aceite para cutículas son lo más importante para este look. Hidratar las uñas y las cutículas a diario las mantendrá sanas y con un aspecto hermoso”. Mas, si deseas hacerlo en casa, estos son los pasos:

1.- Cutícula

Usa un removedor para cutícula para hidratarlas. Aplícalo, espera unos minutos y, luego, con ayuda de un palito de naranja con algodón las empujas hacia atrás. De esta forma no tendrás que cortarlas, ni mucho menos dañarlas.

2. Hidratación

Tus manos deben estar siempre hidratadas y por supuesto que las uñas no escapan a esto. Aplica de aceite de cutícula en la zona. Lo ideal sería que lo hagas cada noche antes de dormir, pues es cuando el cuerpo se regenera. Da un pequeño masaje para estimular los nutrientes en esta área.

3.- Exfoliar

Una vez a la semana usa un exfoliante de manos para retirar todas las partículas de piel muerta y dar una mejor circulación en la zona.

4.- Limar

Usa una lima de grano 180 para limar los bordes de las uñas en una sola dirección. Luego, con una lima más fina, como las de vidrio, vas a repasar para suavizar y retirar cualquier borde que sobresalga. Finalmente, si lo deseas, puedes aplicar un esmalte brillo o brillo color para darle luminosidad a tus manos.