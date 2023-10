Mar de Regil vuelve a desatar críticas en redes sociales con su último Outfit

De la misma forma en que el público tiene sus ídolos admirados, también existen figuras que no son de su agrado y hacia quienes tienden a expresar una gran cantidad de críticas. Una de estas personalidades es la joven mexicana Mar de Regil, quien ha recibido abundantes críticas y comentarios desfavorables en su cuenta oficial de Instagram, la razón es la manera en que últimamente esta se muestra en redes, utilizando combinaciones y outfit que no son de mucho agrado para su público.

Y es que, aunque su madre, la actriz Bárbara de Regil, también enfrenta críticas en sus redes sociales, su hija es la que ha experimentado la mayor cantidad de críticas negativas. La situación se agravó después de su reciente incursión como diseñadora de moda en la Fashion Week, donde presentó sus primeras tres creaciones.

“Por fin les puedo contar. ¡Diseñé 3 vestuarios para Fashion Week New York! Mar bebé estaría muy orgullosa de mí, uno para mí, para mi mamá y la modelo que estuvo en la pasarela. Los amo y soy la más feliz, un sueño más y vámonos para arriba. Siempre se puede más y más, no olviden seguir sus sueños, siempre”, escribió la famosa.

Este hecho se ha convertido en motivo de burla para todos aquellos que la critican de manera constante, ya que aprovechan cualquier oportunidad para lanzarse nuevamente en su contra al momento en que la influencer comparte imágenes de sus atuendos, los cuales ella misma crea.

Hacer un par de días atrás, la hija de la actriz Bárbara de Regil, compartió un breve video en el que exhibía un conjunto de estilo deportivo en donde utilizaba falda azul y una camiseta simple del mismo color, complementado con unas botas altas de color blanco.

El hecho de que ella usara este tipo de calzado, fue lo que desencadenó una avalancha de comentarios y críticas por parte de los internautas y hasta incluso, algunos de sus seguidores señalaron que sus botas, era algo que ella llevaba puesto con frecuencia.

“Que alguien le tire esas botas, con todo las quiere ‘combinar’”.

“Mi hija cuando tenía 5 años, se vestía así”.

“Ella es la experta en modas, pero enserió no me gusta como combina y no es hate”.

“Supongo donde vive es normal su forma de vestir”.

“En ocasiones no se sabe combinar, todo iba bien hasta que aparecieron las botas vaqueras”.

“¡Ya alguien dígale que se viste horrible!”.

Eran algunos de los comentarios que se pueden observar en la publicación que hasta el momento tiene más de 34 mil ‘me gusta’.