El corte bob que arrasa entre las mujeres exitosas y que es la gran tendencia en cabello para otoño 2023

El corte de cabello bob recto ejecutivo ha logrado seducir a miles de personas en la nueva temporada de otoño. Previsto para convertirse en el mejor estilo del 2023, el bob ha demostrado ser muy popular en el street style, además que también logra aportar elegancia y refinamiento.

Nueva tendencia en otoño: corte bob recto ejecutivo para la mujer exitosa de 2023

El corte de cabello bob recto ejecutivo se ha vuelto parte de la vestimenta del día a día. Es elegante, minimalista y tiene la característica de no despeinarse tan fácilmente. De igual forma, también tiene un impacto innegable.

‘En general, los cortes de cabello bob no son complicados y se prestan a diferentes caracteres, estados de ánimo y estilos’, revela Luke Hersheson, quien explica que el corte bob ejecutivo no está definido por su forma necesariamente, sino por su estado de ánimo y el acabado en general. Debe estar cortado con mucha precisión y sin complicaciones, no se combina con capas que enmarquen el rostro, pero sí con un brillo saludable con movimiento y alguno que otro nivel de pulido.

Es un estilo que se puede usar largo o corto

“Lo más importante en un corte de este tipo es el color”, asegura Hersheson, “se trata de un color en bloque para conseguir una sensación de uniformidad. Si le añades balayage o mechas, parece demasiado hecho. En cambio, es un corte estupendo para intentar realzar un look de color integral”, lo que se traduce a un corte con menos mantenimiento y un fácil manejo para mantenerlo fresco.

Se puede usar largo o corto, pero lo importante es demostrar esa energía empresial. “La mejor forma de peinarlo es con un secado clásico”, agrega Hersheson. “Funciona mejor cuando está lacio, así que también puedes usar planchas y rizar las puntas ligeramente hacia abajo; quieres conseguir un bisel en las puntas, pero sin que parezca demasiado voluminoso”.