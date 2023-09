Carolina Herrera revela el pantalón que ninguna mujer mayor de 30 años lo puede utilizar

Una de las prendas de vestir más usadas en el mundo y por las mujeres de todas las edades son los jeans o pantalones de mezclilla, pero la famosa diseñadora de moda, Carolina Herrera asegura que no a todas les queda bien. Los jeans se adaptan a todo cuerpo, son la prenda de vestir más cómoda, versátil y que combina con todo, incluso no hay fémina que no tenga uno en su armario.

Sin embargo, la venezolana asegura que, llegando a los 30 años, no recomienda que las mujeres porten jeans, ya que las considera prendas para “jóvenes”.

Según el portal MVS Noticias, la vestimenta está muy regida por los parámetros socio-culturales, y algunas prendas se recomiendan más que otras cuando cumplimos una determinada edad.

Pero la industria textil y de la moda tiene variedades de telas que son el salvavidas de los looks casuales y/o informales. A los 30+ se puede optar por la gabardina, lino Italia, tela crepé, o simplemente algodón con alguna combinación de licra.

Las minifaldas y los bikinis en cero

Para Carolina Herrera, las mujeres mayores de 40 años ya no deberían usar minifaldas o bikinis, pero muchas celebridades pasan por alto su recomendación.

La diseñadora venezolana ha sido tajante en reiteradas entrevistas en decir que las mujeres después de los 40 años deben cuidar su manera de vestir.

Precisa que no pueden seguir luciendo como jovencitas porque la moda tiene su momento, así como la edad.

“Cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo. Es difícil de definir y es muy personal. No se trata solo de la ropa que usas, se trata de cómo la usas”, destacó la diseñadora venezolana en una entrevista en 2018.