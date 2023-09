5 perfumes de mujer perfectos para salir de noche: son intensos y seductores

Por mucho que existan fragancias encantadoras, frescas y ligeras para el día a día, es una historia totalmente diferente cuando llega la noche. Cuando el reloj marca las 12:00 AM, normalmente se trata de usar otro tipo de aroma, intenso, embriagador y hasta altamente seductor, de esos que hacen voltear para oler la estela duradera.

Los mejores perfumes para disfrutar de la noche

Precisamente por eso, su olor suele ser muy fuerte para utilizarlo a diario, y eso es lo que lo hace perfecto justo para la medianoche. Además, por el tipo de notas que incorpora, suelen ser aquellos que duran toda la noche, ideal para bailar durante horas o no volver a casa hasta que salga el sol.

La Belle Fleur Terrible de Jean Paul Gaultier es un perfume muy pícaro y su nombre dice todo lo que se necesita saber. Con un toque de naturaleza salvaje, este aroma incorpora flores con olores muy sensuales, como la flor de loto y el iris. Además, aporta mucha profundidad con la vainilla.

Alien de Mugler es sorprendentemente embriagador y con larga duración. Es un perfume con notas de jazmín sambac, cashmerán y ámbar blanco. Para aprovechar al máximo su potente aroma se puede echar usando la técnica de la nube. Rociar el perfume enfrente y cruzar esa nube aromática.

Son fragancias duraderas y muy intensas

The Only One de Dolce & Gabbana es un perfume muy sexy que apuesta por un aroma clásico y muy femenino. Tiene toques sensuales de rosas rojas, flores de azahar y vainilla negra.

De Los Santos de Byredo es una fragancia que parece haber nacido para la noche. Es un perfume muy especiado y almizclado, y tiene notas de salvia, ciruela, aceite de cistus, ambroxan y almizcle.

Black Opium de Yves Saint Laurent es uno de los perfumes más intensos para usarlos en la noche. Tiene un punto rockero y casi prohibido con toques de café negro, flor de naranjo y cidra.