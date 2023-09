Agua de arroz y cacao para ocultar las canas: ¿cómo se prepara y cuáles son sus beneficios?

Si estás pensando en ocultar las canas sin salir del hogar y con bajos recursos, entonces es hora de darle la oportunidad al agua de arroz y cacao.

No obstante, es importante que consultes con un dermatólogo antes de probar todos sus atributos, pues no todas somos iguales y si sufres de cuero cabelludo sensible o alergias podrías experimentar reacciones desfavorables.

¿Cómo se prepara el agua de arroz y cacao para ocultar las canas?

Para llevar a cabo esta receta debes buscar los siguientes ingredientes: 2 tazas de cacao molido, 1 taza de agua, 4-5 ramas de romero y una taza de arroz.

Debes iniciar poniendo en remojo el arroz en una taza de agua durante la noche anterior para que desprenda todos sus nutrientes. Mientras más horas la dejes, mejor.

El agua de arroz es efectiva para las canas (Freepik)

Paralelamente puedes hervir en agua las hojas de romero y cuando tengas lista la infusión y a temperatura ambiente, puedes remojar el arroz en esta agua para que sea más efectiva ante las canas.

Una vez completado este paso, es hora de incorporar el cacao hasta formar una mezcla que puedas añadir a las raíces y dejar reposar al menos 30 minutos. Una vez listo, utilízala no más de 3 veces a la semana para evitar las reacciones adversas.

Beneficios del agua de arroz y cacao para el pelo

Según los expertos y las coreanas que popularizaron este remedio casero, el agua de arroz aporta para el crecimiento del cabello, fortalece el pelo, desenreda, suaviza las hebras y les regala brillo, aseveró el portal especializado All Things Hair.

El cacao combate las canas TWITTER / @EMBAMEXLRN

Sus antioxidantes generan que los folículos pilosos estén más nutridos y, por ende, el pelo crezca en mayor cantidad, más fuerte y resistente.

En otro orden de ideas, Pharmacius asevera que el cacao ofrece beneficios para el cabello como evitar la sequedad, hidratar el pelo y combatir el envejecimiento gracias a su alta dosis de antioxidantes. Está lleno de vitamina E, así que te olvidarás del frizz.