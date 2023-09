Salma Hayek luce estupenda a sus 56 años con un bikini azul y falda estilo tubo

Salma Hayek exhibió sus curvas en una nueva y candente foto, sin llevar nada encima excepto un pequeño sostén recortado. La estrella de Hollywood, de 56 años, dejó su barriga plana al aire mientras posaba en las escaleras de lo que parecía ser un hotel con un sostén azul real.

El conjunto revelador presentaba ojales recortados alrededor de las copas y un escote pronunciado, junto con una sección entrecruzada justo debajo del busto de Salma para mantener todo junto.

Agregó una falda lápiz de crochet azul y blanca de tiro bajo a juego que abrazaba sus caderas y se aferraba a cada curva mientras la estrella extendía sus brazos para rozar las paredes a ambos lados de ella.

Salma Hayek deslumbra a sus seguidores con su escultural figura

Salma recogió su cabello rizado natural y dejó que su cabello castaño cayera hasta más allá de sus hombros mientras ardía ante la lente, deslizándose un labio rosa metálico y solo un toque de sombra de ojos.

Ella optó por no incluir un título en su foto de Instagram, en lugar de dejar que la foto hablara por sí sola, y lo hizo, mientras los fanáticos se tropezaban con ellos mismos para comentar.

“Qué mujer tan hermosa y tan inspiradora”, escribió alguien, mientras que otro usuario de las redes sociales estuvo de acuerdo: “¡Por favor, deja de lucir tan sexy todo el tiempo!”. “¡Deslumbra reina!” repitió otro fan.

Alguien más dijo: “¡La sirena más sexy de todos los tiempos!” como publicó un quinto fan: “¡Simplemente no envejeces!”.

Salma ha declarado su guerra al botox

Salma ha explicado cómo se mantiene sin edad, explicando en el podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa que ha dicho “no” al Botox. Salma confesó: “Hago muchas máquinas de frecuencia y me funcionan mejor que a nadie.

“Y solo la meditación... a veces, cuando la estoy haciendo, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Dios mío, pareces tener 20 años’”. Y añadió: “Cuando no [medito] durante algún tiempo, ¿adivinen qué? No sólo la cara empieza a decaer, sino que todo empieza a decaer: mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos... empiezo a derrumbarme”.