Uñas para piel morena 2023: modelos elegantes y minimalistas que son moda

Si estás por ir al salón de belleza te conviene revisar cuáles son las uñas para piel morena que más resaltarán tu belleza entre las tendencias 2023.

Y es que la manicura es un punto focal muy importante en nuestros looks, por lo que no debemos tomarlas en vano. Con estas ideas, sin duda, llamarás la atención a tu paso.

Uñas para piel morena 2023

Blancas

No hay nada más clásico y atemporal que unas uñas blancas. Es el tono que no puede faltar en el tocador de cada mujer y en el caso de aquellas de piel canela, te hacen ver más bronceada. Contrastan contigo y le dan protagonismo a tu look.

Por eso, aprovecha lo vistosas que lucen, aplicando el efecto de papel foil dorado que les dará mayor brillo y modernidad para salir de lo tradicional. Si lo prefieres, puedes escoger también una base lisa en otros tonos neutros como champagne, nude y beige.

Francesas coloridas

Entre las uñas para piel morena 2023 también tenemos los estilos coloridos, estampados y con formas divertidas que reflejan nuestra personalidad. Estas manicuras alegres son recomendables hacerlas con tonos cálidos que potencien tu piel.

Aplica una capa de brillo y haz un diseño en la punta con diferentes tonos, cada uña con un color diferente como amarillo, celeste, verde, rosado y morado, ya verás cómo se robarán elogios a donde vayas.

Metálicos

Pero si buscas algo que te haga destacar en tus salidas nocturnas, apuesta por los esmaltes metálicos que son la vanguardia en diseños de uñas de cara al final de 2023. Con su versatilidad y elegancia destacan tu tono de piel, más aún si incorporas efectos holográficos, efecto espejo o cualquier otro detalle interesante que salga de los esmaltes clásicos.