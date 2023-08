¿Cuál es el tinte menos dañino y más bonito para tu pelo? 3 tonos para piel clara en otoño 2023

Si estás por ir a renovar tu look a la peluquería, sin duda debes estar preguntándote ¿cuál es el tinte menos dañino y más bonito para tu pelo? Los expertos tienen consejos para esto, apegados a las tendencias del otoño 2023.

¿Cuál es el tinte menos dañino para tu pelo?

Lo bueno de la modernidad es que ya no tenemos que quedarnos con una sola opción. Actualmente el mercado tiene varias alternativas para favorecer, sobre todo, la salud de tu melena.

Los especialistas aseveran que los tintes menos dañinos son aquellos naturales o temporales, pues tienen menos químicos que los permanentes o semipermanentes. En este sentido, siempre será mejor escoger aquellos que no posean amoníaco, aunque no sean naturales. Si no hay alergias previas, pueden utilizarse cada 3 o 4 semanas.

Tonos de tintes bonitos para piel clara este 2023

Miel

Es delicado y a la vez muy seductor, nos llena de delicadeza, jovialidad y bondad, así que nos viene muy bien ya sea en una base lisa o en mechas por todo el pelo. Los tonos fríos refrescan la tez y te harán lucir bastante sobria. Un tip para saber si te queda bien es identificar si tu piel sufre enrojecimiento cuando le pega el sol. De ser así, es para ti.

Caramelo

Por otro lado, tenemos esta alternativa un poco más oscura que te hará muy llamativa a la vista, sea que se use mechas frontales o en todo el cabello al igual que la opción anterior. Los tonos caramelo son de los que más favorecen a las pieles morenas y a las claras, siendo extremadamente versátiles.

Cobrizo

Es un tono atrevido que no muchas mujeres eligen, pero que es de los predilectos para las mujeres de piel clara. Aunque es difícil mantenerlo pues se decolora con facilidad, se recomienda usar rojizos suaves y cálidos, que generen un lindo contraste con tu base natural.