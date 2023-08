Cortes de cabello recto para mujeres de 40 a 60 años que son clásicas y elegantes

Si estás buscando alternativas para cambiar tu look entre los 40 a 60 años, estos cortes de cabello recto son nuestros favoritos porque transmiten sobriedad, feminidad y minimalismo.

En esta etapa de nuestras vidas no queremos destinar más tiempo del necesario a arreglar nuestro peinado, por lo que estos looks serán esa correcta combinación de practicidad y a la vez crecimiento saludable sin prestarle atención a los retoques.

Cortes de cabello recto para mujeres de 40 a 60 años

Long bob

Si amas el pelo corto, pero no demasiado, entonces para ti el ideal es que sea por encima de los hombros o long bob, como le llaman los expertos. Puedes agregar un flequillo ya sea recto o abierto, de acuerdo a tus gustos y tus facciones faciales.

Es uno de esos peinados que no necesitan de despuntados o degrafilados para lucir bien, pues en su versión más sencilla: recto y super alisado, ya estiliza.

Largo XL

Si amas tu pelo largo y no quieres recortarlo, no te cohíbas de llevarlo en unas dimensiones considerables, siguiendo el ejemplo de otras famosas de tu misma edad como Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, entre otras. Este estilo en particular es ideal para las mujeres que les gusta hacerse diferentes peinados, ya que así no se saldrán los molestos pelitos cada vez que lo recoges.

Bob clásico

Por último, entre los cortes de cabello recto para mujeres de 40 a 60 años tenemos este tipo de peinado que es maravilloso si necesitas sanear las puntas y buscas un estilo diferente, pero clásico, sin mucho riesgo. Además otro aspecto super positivo que tiene es que define los rasgos y estiliza, así que te olvidarás de tus mejillas prominentes o tu rostro redondo de ser el caso.

El corte recto permite que el grosor del pelo controle el frizz, por lo que se convierte en una buena opción para las que luchan para controlar una cabellera que absorbe mucha humedad.