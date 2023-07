Resistencia a la insulina es la enfermedad que afecta el peso de Karol G: ¿en qué consiste?

La cantante colombiana Karol G ha enfrentado críticas sobre su apariencia física, especialmente por no lucir como el “estereotipo” de mujeres en la industria musical. Por ello, la artista ha tenido que explicar en varias oportunidades que padece un desequilibrio hormonal que afecta su peso.

La intérprete de ‘Tusa’ se ha convertido en una de las artistas más influyentes del reggaetón, gracias a su mensaje de empoderamiento femenino y sus letras que continúan siendo éxitos musicales.

Sin embargo, la artista confesó que ha sufrido durante algunas etapas de su carrera a raíz de un desequilibrio hormonal que causa resistencia a la insulina y hace que su glándula tiroides se comporte de manera inusual, generando cambios físicos drásticos con aumentos y pérdidas de peso constantemente.

La cantante también destacó el impacto que las críticas sobre su apariencia física han tenido en su autoestima y salud mental, llegando incluso a plantearse dejar su carrera artista.

Lucha contra los estereotipos

La colombiana rechazó una portada de la revista GQ debido a los cambios que habían realizado con Photoshop, distorsionando por completo su imagen. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó la cantante a través de un post de Instagram.

La artista colombiana dejó en claro que su música es lo que importa y que no está dispuesta a que la juzguen por su apariencia física, por eso ha sido una defensora de la aceptación y la diversidad de cuerpos.

Resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina y los desequilibrios hormonales pueden influir en el peso de las mujeres de diversas maneras. La resistencia a la insulina dificulta el procesamiento adecuado de la glucosa, lo que puede llevar a un aumento de peso y dificultades para perderlo.

Además, desajustes hormonales, como el estrógeno y la progesterona, pueden contribuir a la acumulación de grasa en ciertas áreas del cuerpo.

Es importante destacar que estos padecimientos pueden estar relacionados entre sí y pueden ser influenciados por factores genéticos, estilo de vida, dieta y otras condiciones de salud.