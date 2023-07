Para disimular lo que quieras: las prendas en tendencia para las gorditas

Ser una mujer curvys o gordita no significa que no puedas tener prendas de vestir que sean tendencia o estén a la moda.

Lo que si deben es tomar en cuenta es que más que la tendencia, deben escoger piezas que mejor se adapten a su silueta y que potencien sus puntos fuertes.

Así que antes de tomar la decisión de comprar alguna prenda, seguir estos consejos para verte muy bien con tus curvas:

Looks tendencias para curvys

Pantalones de cintura alta

Imprescindibles para marcar talle. Son perfectos para estilizar pierna a la vez que alargan visualmente la silueta.

Monos y petos

Si tienes curvas, hazte con un mono o un peto vaquero. Si quieres disimular las perneras anchas, opta por un modelo tipo palazzo o culotte.

Vestidos sueltos y con escote en V

Si tienes mucho pecho, apuesta por un vestido suelto y con escote en V. De esta forma, alargarás el cuello visualmente y te verás muy estilizada.

Pantalones palazzo

Al ser de tiro alto, hacen que las piernas parezcan infinitas. También realzan la cintura y disimulan el ancho real de la pierna.

Total look negro

Estilizan muchísimo y restan kilos visualmente. Llévalos con complementos a todo color y dale un punto de contraste.

Faldas midi

Es una prenda perfecta para realzar la silueta. Las que más saben de moda las combinan con camisas blancas y otras prendas básicas.

Chaquetas con cinturón

Apuesta por una cazadora o por una blazer si quieres ir más elegante con cinturón. Las americanas son la prenda básica de cualquier armario. Si combinas tu blazer de moda con un cinturón, te verás muy estilizada.

Vestido Blazer

Los vestidos tipo blazer son una de las piezas más favorecedoras para chicas con curvas marcadas. Si todavía no te has hecho con esta prenda de moda, no sabemos a qué esperas.