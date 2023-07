5 trucos para ocultar las canas sin teñirse que usan la reina Letizia y Jennifer Aniston

Ocultar las canas ya no solo es cuestión de tintes y teñirse el pelo cada 15 días. Actualmente existen muchos trucos que hasta las famosas están incorporando en sus rutinas de belleza.

Lo que nos encanta de estas opciones es que son económicas, prácticas de hacer en casa y una solución para esos momentos de emergencia donde queremos despedirnos de los pelos grisáceos sin comprometer la salud de la melena.

Trucos para ocultar las canas sin teñirse

Sprays colorante

En el mercado ya hay muchas opciones de estos remedios temporales en los que vale la pena invertir, pues no toman mucho tiempo ni esfuerzo. Ya sea en su versión en barra o tipo spray, consisten en coloraciones clásicas que te ayudan a tapar las canas de manera uniforme.

De esto es fan la propia Jennifer Aniston, dicho por su estilista, que siempre tiene a la mano un retocador de raíces.

Peinado

En el mismo sentido, la forma en la que nos peinamos tiene mucho que ver. Los peinados sin volumen o recogido con una coleta hacen las canas más visibles y abundantes. Es por eso que celebridades como la reina Letizia optan por peinados que cubren la frente y la raíz del pelo, con volumen y elegancia. El flequillo es un básico para lograrlo.

División de la raya en zig zag

¡Olvídate de la raya al medio! Crea en tu melena una raya en zigzag con ayuda del peine para crear una división del cabello irregular y con el lápiz de cejas cubre sutilmente el pelo las canas que le restan uniformidad al look. No se notará la diferencia.

Baños de color

Apóyate en lo que la naturaleza tiene para ofrecerte, como lo son los tintes caseros hechos a base de henna que proporcionan un tono oscuro y bastante seductor. Lo puedes conseguir en el mercado en distintos tonos, se activa con agua caliente y puedes aplicarlo directo desde el hogar.

Romero

Por último, los tintes naturales de romero no solo no contienen amoniaco, sino que sus demás no daña ni tu pelo ni el cuero cabelludo. Oscurece con solo aplicar agua de romero a la hora de ir a la ducha y verás el cambio.