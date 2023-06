Gordita pero estilizada: los vestidos de fiesta ideales para mujeres de talla grande

Los patrones de belleza tenían a las mujeres de talla grande o gorditas anuladas por completo, pero eso quedó en el pasado.

Ahora grandes diseñadores incluyen en sus desfiles modelos de talla plus size, entendiendo que estamos en un mundo de igualdades y que la belleza es algo que va más allá del físico.

Lo que si hay que dejar por sentado es que las curvas bien vestidas pueden resultar aún más bellas que cualquier modelo de alta moda.

Así que si usted tiene curvas y se pone ropa ancha para disimular o para que no las vean, deténgase porque de prenda de vestir a la moda y en tendencia para talla grande existen en todo el mundo.

Ya no hay excusa para no ir a una fiesta formal y elegante porque no consigues el vestido que te hace sentir cómoda y bella. Esa es una historia que debe quedar atrás.

En el presente hay muchas opciones y también secretos para vestir bien y lucir hermosas, solo hay que buscar y saber elegir correctamente el atuendo y en Nueva Mujer te mostramos algunos outfits.

Vestido largo o maxi dress

Es una de las mejores opciones para ir segura y lucir arreglada y cómoda. Crea un efecto visual que alarga y estiliza tu figura. En algunos casos puedes considerar la falda plisada para tener movimiento.

Vestido de encaje

¿Quién dijo que una gordita no se ve bien con un vestido de encaje? Están equivocados, se ven maravillosas porque además de ser una opción clásica, le da ese toque sexy que las curvas también tienen.

Vestido con escote en V

Largo o midi, el vestido con escote en V es una manera de estilizar la figura alargando el cuello y asienta todos los tipos de pecho. Si tiene poco, los realza y si hay mucho, los disimula y muestra los atributos con discreción.

Vestido print

Los vestidos print o estampados siempre llaman la atención y son una buena idea para salir del clásico vestido negro o unicolor. También son una opción para las mujeres de talla grande, importante con diseños discretos y accesorios sutiles.

Jumpsuit

Un mono, jumpsuit, o enterito, es una muy buena opción para salir del clásico vestido en ocasiones especiales. Puede ser un mono corto o largo, con o sin mangas es una pieza que estiliza el cuerpo y es muy cómoda. Si es unicolor es perfecto para gorditas.