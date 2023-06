Karol G presumió nueva figura y fue atacada: su entrenadora reveló los secretos de su rutina

El pasado fin de semana Karol G y Feid oficializaron su relación luego de meses de rumores, esto, luego de que fueran captados tomados de la mano momentos antes de que el colombiano diera ofreciera un show. La sonrisa y la química que había entre ambos era algo que no podía negarse a simple vista.

Esta imagen también fue una clara respuesta a la serie de indirectas que Anuel ha enviado a Karol G y hasta Feid, del que los propios fans han comenzado a tachar como un comportamiento hostil de acoso hacia la ex novia del cantante de ‘China’, y es que aún no perdonan la supuesta infidelidad a la ‘Bichota’ aunque la ex pareja salió a desmentir rumores, asegurando que el motivo fue que solo querían tomar caminos distintos.

Karol G Instagram: @karolg (Instagram: @karolg)

Actualmente, la cantante de ‘TQG’ se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras convertirse en el foco de los medios, luego de que se diera a conocer la nueva relación de Anuel y la llegada de su hija, además de que, en repetidas ocasiones, se le mostró como rival de ‘Yailin la más Viral’.

Karol G sorprende con cambio de look y su entrenadora Yarishna sale en su defensa

Karol G se enfrentó a una ola de críticas luego de aparecer con un evidente cambio en su físico junto a Feid, pues algunos usuarios no evitaron especular que la cantante colombiana de 32 años se había sometido a una operación de pérdida de peso.

Esto despertó el descontento de su entrenadora Yarishna Ayala, quien saltó en defensa de la ‘Bichota’, recordando que la cantante ha sido una de las primeras en promover un discurso de amor propio, invitando a sus seguidores a amarse a sí mismos tal cual son, además que es una de las famosas que se ha opuesto a los filtros que no muestren la naturalidad de las personas.

Karol G Instagram: @thelatinowave (Instagram: @thelatinowave)

Recordemos que a principios de abril, Karol G se vio involucrada en una polémica con la revista GQ, luego de que en la portada se viera el rostro de la colombiana completamente distorsionado debido a un exceso de edición por parte de la editorial.

¿Cuál es la rutina de Karol G para cuidar su figura?

Sin duda este cambio físico, donde presumió un crop top que dejaba al descubierto su abdomen, despertó una serie de dudas acerca de la rutina y la veracidad de su nuevo estilo de vida fitness. Pero fue su entrenadora Yarishna Ayala, quien destapó los secretos de Karol G para lucir esa figura de impacto.

En ella se define una mejor alimentación, la práctica de yoga y los entrenamientos sumados a los ensayos de coreografías para su tour que ya está en puerta.

“Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour; ella es una persona que respeta mucho su público y su trabajo y en esta ocasión por el hecho de ser estadios siente que tiene que ser su mejor versión y quiere dar la milla extra”. — Comenzó explicando la entrenadora a través de un post publicado en sus redes sociales.

Karol G y Feid Instagram: @yarishna (Instagram: @yarishna)

Continuó dando detalles de la extenuante rutina que ha vivido las últimas semanas Karol G:

“Ha estado disciplinada, como nunca antes, muchísimo con su alimentación, que es parte fundamental del resultado. A sus entrenamientos y nutrición sumó el Yoga que hace todos los días sin falta, además de los largos ensayos de coreografías. Razones por las cuales también ha estado un poco más alejada de las redes”. — Escribió Yarishna Ayala

Yarishna Instagram: @yarishna (Instagram: @yarishna)

Añadió: “Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo”.

Y la entrenadora zanjó diciendo:

“Desde lo más profundo de mi corazón se los dice una persona que la ve esforzarse a diario para lograr los cambios que hoy todos pueden ver en ella! Mis respetos Carolina”.