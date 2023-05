5 perfumes de mujer frescos y dulces que debes llevar en verano 2023

Los perfumes son un complemento perfecto para toda mujer, en especial si son frescos y dulces, ya que calzan perfecto con la temporada de verano 2023.

Y es que la clave para llevar un buen perfume es que tenga una fuerte estela, que te ayude a impactar a donde vayas y que sea duradero. Así podrás derrochar clase y elegancia todo el día, sin necesidad de retocarte, lo que lo hace perfecto para cualquier ocasión.

Perfumes de mujer frescos y dulces 2023

La Vie Est Belle de Lancome

Si quieres realzar tu sensualidad, clase y feminidad, es la fragancia perfecta. Con la perfecta mezcla entre aromas florales y frutales, contiene notas de salida con grosellas negras, pera, iris, jazmín y flor de azahar del naranjo, sin dejar de lado la rica vainilla y praliné, que la vuelven una opción de larga duración.

Green tea de Elizabeth Arden

Si no has oído de esta marca, entonces debuta con esta alternativa asequible para los bolsillos y muy suave y natural si no te gusta impregnarte demasiado en tu día a día. Huele a amalfi limón, mandarina, manzanilla, menta, con un poco de lavanda y té.

Gucci Bloom de Gucci

Si hay algo que huela a primavera, definitivamente es esta fragancia. Sus diseñadores pensaron en un jardín repleto de flores y a partir de ahí elaboraron estas combinaciones de nardo y el jazmín con la piscuala, una planta enredadera rara descubierta en el sur de la India y empleada por primera vez en la perfumería.

Light Blue de Dolce & Gabbana

Tiene 20 años siendo todo un éxito de ventas gracias a su aroma cítrico en el que predomina la limón, manzana, jazmín, bambú y rosa blanca con un fondo de cedro, ámbar y almizcle.

Chance, de Chanel

Tiene un aroma chispeante que te llena de energía. Su éxito está en el frescor ácido de la cidra, la suavidad del jazmín y la presencia vibrante de la nota de madera de teka.