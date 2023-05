Tonos de tintes de cabello para mujeres maduras: rejuvenecen después de los 45 y son moda 2023

Cuando llegamos a los 45 años, queremos acertar con nuestros tonos de tintes de cabello porque nunca está de más lucir frescas y modernas al debutar oficialmente en el bando de mujeres maduras.

No importa si te gusta ser más arriesgada o más clásica, entre las tendencias 2023 podrás encontrar un estilo que se adapte a ti y con el que te sientas más cómoda, potenciando tu belleza natural.

Tonos de tintes de cabello para mujeres maduras

Bases castañas con luces

Una moda que es perfecta para mujeres de piel clara o morena son las técnicas como balayage o babylights que dan luz al rostro, disimulan líneas de expresión y dulcifican las facciones. Si tienes una base oscura, utilízalas en un tono un poco más claro que la raíz, pero sin llegar a ser demasiado diferentes a tu color natural.

En estos casos, lo que se busca es una apariencia orgánica, relajada y discreta que haga que la melena luzca más elegante, sin necesidad de recurrir a tantos retoques constantemente.

Por otra parte, el chocolate vuelve a tu look sexy y versátil. Se puede escoger una base lisa para todo el pelo, o mechas money piece (es decir, cercanas a los contornos del rostro) para dar dimensión y movimiento al cabello.

Rubios que iluminan

En otro orden de ideas, están los rubios que le dan luz al rostro y no solo matizan las canas, sino que además ayudan a disimular las arrugas. Son maravillosos a cualquier edad, pero después de los 45 nos ahorran muchos dolores de cabeza.

El cenizo es uno de los tintes para mujeres maduras que está de moda. Especialmente en un balayage con un sutil degradado para no perder la naturalidad en el look. Si quieres cambiar, pero no tan drásticamente, puedes añadir un toque ahumado a tu melena con un tono ceniza.