Cortes de pelo pixie para mujeres de 40 a 60 años: 5 estilos elegantes que restan edad

Si hay un estilo que está dominando con fuerza son los cortes de pelo pixie para mujeres de 40 y 60 años, los cuales destacan por su frescura, versatilidad y comodidad.

Precisamente, en esta etapa de nuestra vida esos son tres atributos que deseamos, porque se trata de un look diferente y a la vez descomplicado, para olvidarnos de pasar muchos minutos arreglándonos durante cada mañana.

Cortes de pelo pixie para mujeres de 40 a 60 años

Pixie largo

Lo que vuelve especial a este modelo de pixie es que tiene capas largas y por lo general se lleva en estilo asimétrico para darle un efecto único, contemporáneo, que refleja la personalidad de quien lo lleva. Otro punto a su favor es que se puede agregar un flequillo de medio lado para disimular la frente ancha o pronunciada.

Cortito

Por otra parte, no podemos dejar de lado a aquellas que buscan algo mucho más corto y práctico, pues no tienen miedo de lucir con escasos centímetros. Este pixie no requerirá de muchos cuidados y es ideal para las facciones finas y delgadas. Puedes llevar el corte casi rapado, o en capas muy pequeñas.

Garçon

Entre los cortes de pelo pixie para mujeres de 40 a 60 años destaca este look que combina lo mejor de los dos mundos presentados previamente. La diferencia entre ambos radica en su ligero desfilado y hasta flequillo que da un aspecto más relajado y a la vez, moderno.

Pixie mullet

Por otro lado, tenemos una alternativa si lo que buscas es darle volumen a tu melena con capas en la parte de arriba, lo que es perfecto para aquellas con pelo rizado o que por el contrario, tienen el pelo muy fino y escaso. Hay quienes agregaran un fleco para aumentar el efecto.

Tupé

Para finalizar este conteo, el tupé es especial por dejarlo muy corto abajo y más largo en la parte de arriba, incluso llevando un fleco puntiguado que tenga mucho aire rockero.