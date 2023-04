REVIEW | Puma Slipstream: la zapatilla urbana que te acompaña AM to AM

Las zapatillas (o sneakers) son el calzado rey de la generación millenial. Pues bien, con esta generación ya inmersa en e campo laboral, la comodidad se volvió un pilar fundamental. Los millenials buscan (buscamos) no solo estilo, si no que también, comodidad que nos acompañe en el día a día, desde las horas AM a las AM del día siguiente.

De hecho, a mediados de marzo, cuando el modelo fue lanzado en Chile, se presentó bajo dicho concepto: From AM to AM, una zapatilla que te acompaña en cualquier momento del día. Y lo chequeamos: la comodidad no se pierde en todo el día.

Revisamos el modelo Puma Slipstream con un esquema de colores que nos encantó. Si bien el blanco es el color principal, sobresalen un verde/amarillo fluorescente y un morado que nos recuerda a Twitch. El modelo se corona con un turquesa claro y no podemos dejar de recordar los destacadores escolares de nuestros estuches de antaño. Pero llega a ser casi poético: porque son zapatillas tan cómodas para un día a día productivo, pero nos hace precisamente “destacar”.

Puma

Las Slipstream son millenials también

Y es que no podemos olvidar la historia detrás de este modelo, ya que este es un “regreso”. En 1987, las Puma Slipstream entraron a escena como unas zapatillas de basketball. Podemos decir entonces que “nacieron” en 1987 y que, por lo tanto, son millenials también.

Puma

Originalmente eran un modelo de baloncesto que permitía saltar alto y hacer grandes lanzamientos. He ahí su comodidad: están preparadas para la cancha.

Ahora llegan las Slipstream 2023, una reinvención de las originales que trae una nueva energía al juego, manteniéndose fiel a su origen deportivo: con la comodidad y la potencia de siempre.

Puma

Detalles y materiales

En su diseño, además de los colores ya mencionados, la zapatilla cuenta con un empeine de cuero, que va acompañado con una suela exterior de goma para mejor agarre y firmeza. En su diseño, icónico de la marca, la Slipstream cuenta con la reconocida “Franja PUMA” en ambos costados.

Puma

Pero nuestro felino no podía faltar: viene el logotipo PUMA Cat en el talón. En cl.puma.com este modelo tiene un precio de 94.990 CLP (poco menos de 100 dólares). Créeme que valen la pena, por una comodidad que te acompañará todo el día.