Con flequillo y tono castaño: Victoria Ruffo celebró San Valentín con un nuevo cambio de look

El Día de San Valentín fue muy especial para millones de personas y cientos de celebridades que aprovecharon para compartir con sus parejas y familias, pero la actriz Victoria Ruffo aprovechó para cambiarse su aspecto y dejar atrás su larga y negra cabellera, que la caracteriza.

La protagonista de “Corona de Lágrimas” decidió ponerse a probar con los filtros de Instagram para ver cómo luciría con un cabello rubio o corto y un caoba claro con flequillo, por lo que decidió compartir el resultado con sus fanáticos, quienes de una vez reaccionaron.

Una de las primeras en comentar fue a actriz Maribel Guardia, quien opinó no guapa que se ve: “Jajaja de todas maneras te ves bonita”, mientras que otras fans añadieron: “Te queda divino el rubio”, “! Gaby Ruffo en TVO!” y “Todos te vienen xq eres la mas bella de todas y única siempre”. +

Para el día de los enamorados, hasta un piercing lució la estrella: “Amé el piercing”, “HASTA CON ARO JAJA..LA AMAMOS”. Esta no es la primera vez que la artista juega con los filtros, pues el julio del año pasado también compartió su imagen de una rubia platinada.

Otros cambios de imagen

En el 2019, la protagonista de novelas, compartió también un radical cambio de imagen, pero esta vez no se trataba de trucos, sino de una sesión de estilismo real, en el que cortó por encima de los hombros su cabello y lo aclaró con algunos reflejos en plata, y no llevaba flequillo, lucía estupenda.

Esto lo hizo para interpretar su papel de Maura en el espacio televisivo Cita a ciegas. Muchos adoraron este color de pelo, porque según sus fanáticos la hacía ver aún más joven.

En el 2020, también sorprendió a todos cuando recibió el año con una cabellera rubia ceniza. Sus colegas también la aplaudieron por tomar esta acertada decisión a sus 58 años. En febrero del 2021 se liberó del negro azabache y dejó que naturaleza hiciera lo propio en su cabello, mostrando con orgullo sus canas.

A sus 62 años, Victoria luce un cutis muy lozano y eso se debe ella se cuida, aunque ha afirmado que no es algo extremo como pueden hacerlo otras estrellas. En una entrevista que ofreció en el 2021, manifestó: “Mi abuela me daba muchos consejos, uno de ellos, no usar nada de jabón en la cara; yo me desmaquillo con agua y la crema solamente. Nada más”.

También señaló que ella jamás se duerme con el maquillaje, y admitió que no le gusta las arrugas, por lo que dijo: “No soy una mujer que me esté poniendo ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios porque sigo siendo la misma, de repente a lo mejor Botox o una estiradilla o algo ya viene un cambiecito del ojo, de la boca”.

Sin dudas, se conserva genial y no pone reparos en darle un nuevo tono a su cabellera si así lo necesita para interpretar algún papel.