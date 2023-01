Uñas elegantes 2023: desde ombré hasta swirl, estas son las tendencias a seguir

Nada mejor para repotenciar nuestra imagen que sumarnos a la tendencia de uñas elegantes 2023, la cual viene con modelos muy variados y femeninos aptos para todas las edades.

Consisten en un perfecto equilibrio entre estilos clásicos y tradicionales, mientras que también hay otras apuestas que tienen un par de años revolucionando la moda, pero a las que se les dará un coqueto giro para reinventarlas.

Uñas elegantes 2023

Uñas glaseadas

Los detalles metalizados para armar decorados vistosos serán de lo más interesante para dar un toque sofisticado a cualquier look, más si buscamos marcar la diferencia en el día a día. Ya sea con el efecto tipo espejo, holográfico o glaseado nos robarán suspiros con su modernidad.

Uñas ombré

Y los degradados no están pasados de moda. Al contrario, la idea es incorporar técnicas que eleven el nivel del look como un lindo difuminado que comience desde la base hasta las puntas, degradando entre uno o varios tonos de una manera elegante en nuestras manos.

Uñas swirl

La corriente de líneas verticales u onduladas no se ha ido de las tendencias de uñas 2023. Si eres de las que no les gusta complicarse con motivos demasiado elaborados y sobrecargados, que además se pueden realizar sin conflicto desde casa, la sobriedad de este estilo te encantará.

Foil dorado

No obstante, si prefieres una uñas elegantes 2023 con un efecto más prolijo y que no pase desapercibido por nadie, puedes lograr que luzca con más clase aplicando foil sobre tu base lisa en nude. Este es un papel metalizado que se puede adaptar a cualquier forma y que se verá muy bien.

Francesas con piedras

No podemos dejar de lado un modelo tradicional que no perderá nunca vigencia. En especial, si colocas las piedras en las puntas de las uñas, una al lado de la otra y no te olvides de sellar con top coat transparente.