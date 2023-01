5 cortes de pelo mediano que serán tendencia en 2023 y quitan años de encima

Ahora que se avecina el 2023, los expertos saben cuáles serán los cortes de pelo mediano en tendencia a lo largo de todo el año.

Estos estilos cada vez toman más relevancia porque además que brindan una gran comodidad para el día a día, también aceptan muchas maneras de reinventarse gracias a su versatilidad que los hace lucir chic tanto lisos u ondulados.

Cortes de pelo mediano 2023

Bob largo

También conocido como lob, a muchas les encanta porque permite desviar la atención de las líneas de expresión y acentuar nuestros rasgos, gracias a sus capas que deben comenzar ligeramente debajo de la barbilla y seguir hacia abajo, como un efecto cascada, para generar movimiento y volumen.

Recto

Los clásicos jamás pasan de moda porque además de prácticos, son muy poderosos. A nadie le sienta mal y transmite orden y lo mejor es que puedes recogerlo fácilmente en diferentes peinados sin tener que preocuparte porque te despeines a los pocos minutos.

Degrafilado

La moda que se impuso a principio de los 2000 regresó y ahora lo que mandan son las capas cortas a diferentes alturas. Le dan una forma muy atractiva al look porque buscan cortar las puntas de manera desigual en el contorno del rostro, destacando por su asimetría.

Capas largas

No obstante, si no buscas tanto volumen en tus cortes de pelo mediano en tendencia 2023 o tienes la cara redonda, apuesta mejor por capas largas. Estos lucen modernos, seductores y con mucho movimiento, así que no podríamos imaginar una manera más seductora de refrescar tu imagen.

Bob carré

Por último, es el favorito de muchas por su combinación de los dos mundos: capas voluminosas que aportan movimiento y a la vez un flequillo descomplicado que nos recuerda esa estética parisina elegante que cautiva a cualquiera.