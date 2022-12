Firmes y fieles a su estilo: estas famosas no siguen más que sus propias reglas de belleza

Famosas como Willow Smith o Emme Muniz, han demostrado que para destacar no necesitan caber en ninguna talla ni seguir ninguna regla impuesta sobre lo que significa belleza, y es gracias a esto que se han ganado los aplausos del público, por mantenerse fieles a lo que son y a su estilo sin importar lo que digan otros.

Muchas personas suelen diluir su esencia con tal de caber en un grupo de personas, mermando algunas de sus mejores características por complacer y por seguir reglas de belleza totalmente absurdas.

Estas famosas demuestran que ser nosotras mismas nos llevará más lejos que intentar encajar y ser alguien que va en contra de todo lo que somos.

Famosas que han roto con los estereotipos de belleza

Shiloh Jolie Pitt

Es muy difícil verla y hasta encontrarla en redes sociales, pero cada vez que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt hace una aparición, sorprende al público y diferentes medios. Fue hace unos días que fue vista con un nuevo corte de cabello, rapado por completo, donde incluso hicieron algunas comparaciones con su mamá y su look de los 90.

Willow Smith

La hija de Will Smith no solo sorprende con su gran talento musical, también con los atrevidos looks que luce. No sigue ninguna regla, ella es versátil, rockstar y rebelde, es atrevida. Ella también se unió a la lista de famosas que han decidido eliminar su melena larga y raparse.

Barbie Ferreira

Que nadie te diga en que talla debes ‘caber’ Barbie Ferreira se ha colocado entre las actrices y modelos plus size más reconocidas, ella no teme mostrar su cuerpo tal cual es y demuestra que para alcanzar la belleza no necesariamente debes ser talla doble 0.

Miley Cyrus

Miley Cyrus, fue una de las famosas que más sufrió del rechazo y críticas del público, no fue hasta que años más tarde se diera a conocer varios secretos que aquejaban su relación con Liam Hemsworth. La primera vez que fue vista con prendas reveladoras como en su video ‘Wrecking Ball’ fue objeto de burlas, tiempo después se convirtió en un ícono que incitaba a la libertad y a vivir bajo tus propias reglas.

Emme Muniz

La hija de Jennifer López, es reconocida por los looks andróginos con los que brilla cada vez que es fotografiada por un paparazzi, los conjuntos que utiliza le ayudan a destacar entre el público. ¿Su emblema?, las prendas oversized y hasta algunas piezas para hombre.

Madonna

‘La reina del pop’ se volvió un ícono desde el lanzamiento de su primer álbum hómonino lanzado en 1983, que incluía temas como ‘Borderline’ o ‘Holiday’ más tarde regaló al público algunos clásicos de la música. Madonna siempre siguió sus reglas, con looks libres y alocados, y con el estreno de su libro ‘Sex’ la cantante fue un parteaguas para la liberación de las mujeres, ayudándolas a explorar sus lados más sensuales.