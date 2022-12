Tintes para morenas de 40 y 50 años que quieren lucir jóvenes y modernas en 2023

Si quieres renovar tu look en 2023, ya sabemos cuáles son los tintes para morenas de 40 y 50 años más favorecedores entre todas las opciones que se pondrán en tendencia.

No importa si quieres ser más atrevida o más clásica, podrás encontrar un estilo que se adapte a ti y con el que más cómoda te sientas, mientras que a la par potencias el bronceado natural de tu piel.

Tintes para morenas de 40 y 50 años

Negro

Pese a que muchas no les gusta porque acentúa los rasgos, están de regreso los tonos más oscuros y seductores que sientan muy bien a las morenas, a diferencia de las mujeres más pálidas que deben huir de ellos. En su versión azabache y extra brillante serán de lo más llevado.

Glossy brunette

Tampoco faltarán entre los colores de pelo para morenas los tonos rubios que dan luz al rostro, disimulan líneas de expresión y dulcifican las facciones. Si tienes una base oscura, utilízalo en mechas en un tono un poco más claro que la raíz, pero sin llegar a ser rubio eléctrico.

Rubio cenizo

Pero si los extremos no son tu problema, el cenizo también es uno de los tintes para morenas de 40 y 50 años más recomendados en 2023. Especialmente en un balayage con un sutil degradado para no perder la naturalidad en el look.

Chocolate

Por otra parte, si prefieres algo más sexy y versátil, el chocolate te va a conquistar. Se puede escoger una base lisa para todo el pelo, o bien, agregar mechas con diferentes niveles de saturación para dar dimensión y movimiento al cabello.

Malva

Si te gustan los detalles rojizos, ¡es para ti! Es un estilo elegante y fácil de mantener para cualquier tipo de textura de pelo, haciendo que el rojo sea sutil y muy sofisticado, sin importar la edad.