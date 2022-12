Los 5 perfumes más “deliciosos” para usar en el 2023

Se acerca el final del 2022 y con la llegada de un año nuevo siempre viene bien hacer algunos cambios en los productos de belleza que usas. Unos de estos productos que sin duda puede valer la pena cambiar son los perfumes así que ¿Por qué no recibir el 2023 con algunos de estos deliciosos perfumes? Presta atención a la lista y de seguro encontrarás uno para ti.

Lo mejor de esta lista es que te traemos algunas fragancias que tienen muchísima calidad y pueden fácilmente durar todo el día con tan solo aplicarlas una vez, pero son realmente accesibles, con precios competitivos y que te permitirán usarlas sin tener que modificar tus cuentas de año nuevo por tratarse de perfumes económicos, unas verdaderas joyas escondidas.

5 perfumes que no te puedes perder para el 2023, te ayudarán a comenzar el año de la mejor manera posible

Para hoy,"Aguas de Victorio & Lucchino" Nº6.La magnolia sensual unida con flores de agua y la suavidad del melocotón pic.twitter.com/9Wvys9jGIa — Victorio y Lucchino (@victorioylucchi) August 14, 2016

- Nº6 Magnolia Sensual de Victorio & Lucchino: Si hay algo que caracteriza a esta fragancia es su fuerte inspiración en la naturaleza, pues se pone como propósito ser sutil y elegante sin tener que llamar demasiado la atención, apelando más a la delicadeza de las flores.

- Green Tea de Elizabeth Arden: Un perfume que ha estado tomando bastante fuerza en el mercado y ha logrado colarse en algunas de las listas más importantes del mundo de la moda, pues a pesar de ser muy accesible, tiene una combinación magistral de notas cítricas y el olor del té verde.

- Eau de Toilette Alba de Vicky Martin Berrocal: Esta fragancia es el mejor ejemplo de cómo utilizar muchos elementos no necesariamente da un mal resultado a un perfume muy cargado si se mantiene el equilibrio, pues con sus notas de una gran cantidad de flores y maderas, consigue un efecto espectacular.

- Agua de Luna Eau Toilette de Antonio Puig: Como si de aire fresco embotellado se tratase, esta fragancia pone toda su atención en conseguir una experiencia suave, femenina y ligera, que puede ser realmente importante cuando se afrontan días llenos de estrés y presión.

- One de Calvin Klein: Un clásico atemporal, no importa que año sea, siempre puedes refugiarte en este, uno de los perfumes más vendidos de la industria y si no lo has probado, nunca es tarde, pues cuenta con uno de los olores más complejos y representativos de las últimas décadas.