5 cortes de pelo corto para mujeres de 50 años que estarán de moda en 2023

El 2023 está a la vuelta de la esquina y ya sabemos cuáles serán los cortes de pelo corto que serán furor entre las mujeres de 50 años o más.

Estos son los favoritos de muchas ya que rejuvenecen, difuminan las líneas de expresión y refrescan el look sin perder comodidad o versatilidad para peinar a diario.

Cortes de pelo corto para mujeres de 50 años que serán tendencia en 2023

Bixie

Sin duda, este estilo es lo mejor de dos mundos. Tiene el largo de un bob, pero con el efecto despuntado y de inspiración masculina de los pixie que le da el fabuloso poder de enmarcar las facciones del rostro y regalarnos una imagen fresca pero bastante chic.

Pixie capeado

En el mismo orden de naturalidad e irreverencia, el clásico pixie se transforma en una versión más juvenil cargada de capas, volumen y estilo con un acabado desenfadado que se lleva generando un efecto tipo despeinado pero bien pensado que resulta muy elegante.

Pixie con flequillo

Por otra parte, también serán muy llevado entre los cortes de pelo corto para mujeres de 50 años la versión de los pixie pero con la incorporación de un flequillo que es muy recomendable para dulcificar los rasgos de los rostros maduros.

Clavicut

Es el favorito de todas las que buscan una melena ni tan corta ni tan larga. Es el ápice de la practicidad, ya que se puede llevar recogido, suelto, liso u ondulado sin mayor problema. Asimismo, se puede cortar con una inclinación hacia delante para dar movimiento al cabello, algo que favorece también la sensación de mayor volumen.

Microbob con flequillo

Por otro lado, no podemos negar que el flequillo es el detalle estilístico favorito de muchas cuando queremos reinventar nuestro look sin tocar demasiado el largo. Pero si no tienes inconveniente con ello, pruébalo en combinación del bob más corto de todos, que generará una bella melenita de inspiración francesa.