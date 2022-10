Miguel Ángel Cavallero, un líder humanista con convicción

Miles de mujeres han logrado fortalecer su autoestima al destacar su belleza en las manos de Miguel Ángel Cavallero, el estilista y empresario argentino que llegó a Ecuador a despuntar con su giro de negocio.

Parte de su éxito ha sido la resiliencia, y sobe todo el apoyo que ha dado desinteresadamente a otras personas. La frase “manos que dan, reciben” es parte de su legado.

Ha sido parte del Miss Universo, peinando y maquillando con su equipo a las mujeres más bellas del mundo. Hace poco dio lugar a la creación de Fundación Cava para impartir sus conocimientos y formar nuevos estilistas profesionales.

El apoyo de Cava Studios se ha hecho presente en momentos que han tocado su corazón, por segundo año consecutivo cambió el look de mujeres que han enfrentado el cáncer de mama. “Cuando yo creía que yo les daba algo a ellas me equivoqué, fueron ellas quienes me regalaron experiencias que están en mi corazón”, manifiesta.

¿Cuál es éxito de tu marca?

Creo que el éxito de mi marca es que realmente el enfoque de servicio de lujo en la belleza para que cada cliente sea y se sienta Vip, Cava se enfoca en el bienestar de nuestros clientes y amigos. Como así también la de nuestros colaboradores ya que creo que somos una fábrica de crear imágenes sofisticadas de cada persona que decide cambiar su look con nosotros una marca que cambia vidas, somos el lujo en el cabello de cada ‘Chica Cava’.

¿Cómo es tu liderazgo?

Mi liderazgo es humano, sencillo y nace desde mi ser interior, él siempre busca lo mejor para todos quienes están a mi alrededor y creo que eso se siente y se nota. He realizado muchas cosas que sin duda cambiaron y siguen cambiando vidas, y eso me llena de orgullo, se me llenan los ojos de lagrimas de alegría. Creo que cada uno nace con una misión y se va fortaleciendo a medida que lo va descubriendo. Dios sin duda quiso que así sea.

En su liderazgo aplica el sentido de humanidad, dispuesto a impulsar y ayudar a todos quienes confían en él.

¿Por qué un líder debe tener el sentido de la humanidad?

Porque si un líder no tiene sentido de humanidad no conectas con los demás y un líder se debe a los demás porque son las personas las que respaldan a los líderes. Un líder debe guiar a los demás, y un camino correcto permite lograr el bienestar y beneficio de los demás así llegando al siguiente nivel de lo que hagamos.

¿Cómo levantas el autoestima de tus clientas?

Les levanto el autoestima primero escuchándoles, y trabajando desde las emociones, colocándome en el lugar de ellas y ellos conectando con sus sentimientos y solo a través de ello puedo trabajar en su imagen y saber que es lo que están buscando. Yo solo quiero que cada ser humano que pase por Cava salga feliz con un arma invisible, pero lo más importante es que obtengan seguridad personal. Nadie puede sentir su autoestima elevada, sino se siente seguro de su imagen. Sin duda, el cabello es el 90 % del autoestima según un estudio realizado por una importante marca a nivel mundial.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz terminar un día y saber que lo he dado todo. Me hace feliz caminar descalzo sobre la tierra aunque confieso que lo hago poco, usualmente una vez al año. Cuando llego a casa de mis padres siento que dejo la mochila de la vida en la puerta de mi casa y vuelvo a ser ese niño que no tenía preocupaciones.