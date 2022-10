Hay muchas emprendedoras ecuatorianas alrededor del mundo y en nuestro país a los que se puede admirar y también de los que se puede aprender. Hoy tenemos a una amiga, y porque no decir una joven exitosa que buscó un propósito para crear una línea de bikinis.

Las chicas de ahora buscan ropas de baño cómodas, exclusivas y sobre todo ‘sexys’. Una de las marcas ecuatorianas que ha cautivado al sexo femenino este verano es ‘Amor de verano’, que tiene presencia en Cumbayá.

“Amor de Verano”: empezó de cero y ahora anhela ser un emprendimiento de variedad de bikinis

¿Cómo nació Amor de Verano?

Nació hace un año y siete meses. La verdad es que nace por muchos factores y uno de ellos fue porque me revelé. Mi profesión es abogada, y no tiene nada que ver con las cosas que me dedico. Sin embargo, siempre supe que quería algo relacionado a la moda, hasta que llegó el momento de hacerlo realidad. Un día me saturé de todo y renuncié a mi trabajo en eso encontré mi verdadero camino, y uno de ellos fue darme cuenta de la necesidad que hay al momento de encontrar un terno de baño ideal.

La pandemia me dio ese impulso y dije es ahora o es nunca. Me lancé al agua, investigué, lo estudié y hoy por fin ya lo estoy logrando de a poco.

La idea del nombre. ¿En qué te inspiraste?

La verdad es que fue en una conversación entre amigas. Yo siempre decía busco algo lindo, pegajoso y que grite playa. En mi búsqueda de repente sonó esta canción, y dije es esta canción no lo puedo pensar más es este el nombre, Amor de Verano. Sin duda, el proceso que he vivido desde encontrar el nombre y todo lo que enfrenté me ha dado la mejor de las experiencias en este proyecto.

¿Qué dificultades tuviste que afrontar al inicio?

En realidad una de las cosas que se podría decir más problema me dio fue el no tener un lugar fijo en el que me puedan visitar las clientas, y lo hacia en la casa de un amigo, el tenía tanta paciencia que yo tenía los bikinis hasta en las lámparas por poco. Pero un día encontré un local pequeño céntrico y seguro que dije aquí es. Me arriesgué sin tener el capital para arreglar el local, pero dije como sea lo saco adelante y así fue en un mes y medio lo logré.

¿Estás contenta con lo que has logrado?

Agradezco todos los días que tengo este proyecto en mi vida. A futuro aspiro ser una de las marcas ecuatorianas más importantes a nivel nacional, con diversidad de ternos de baño y aunque es una debilidad también de mi empresa no deja de ser mi objetivo, ser diferente, diversa y única.