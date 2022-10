Cortes de cabello bob para mujeres de 30 años: 5 estilos que son tendencia este otoño

Cuando se trata de cortes de cabello, no existen reglas inflexibles que se deban seguir en cuanto a la edad. No obstante, no hay nada más perfecto para una mujer de 30 años que un corte bob.

De entre los estilos en tendencia este otoño, todas las versiones de este hairstyle dominan y es ideal para quienes están en sus treintas porque proyecta personalidad, autoridad y confianza.

En esta década tan fundamental de la vida, somos más maduras y seguras de nosotras, sabemos qué estamos buscando y estamos decididas a lograrlo y nada refleja eso mejor que este corte.

El bob también es elegante, atemporal y fácil de peinar, lo cual se adapta al estilo de vida de la mayoría a los 30. Además, luce bien a todos los tipos de rostros y puede llevarse de muchas formas.

Por si fuera poco, amerita de un menor mantenimiento y tiene un poder rejuvenecedor innegable que refresca totalmente la imagen de quien decide apostar todo por esta melenita con tanta clase.

5 cortes bob para mujeres de 30 que son tendencia en otoño 2022

Si tienes 30 años y estás pensando en cambiarte el look, a continuación, te presentamos 5 de los estilos de este corte en tendencia durante el otoño. De seguro, das con el tuyo para renovarte:

Italian bob

Es uno de los cortes fáciles de estilizar y de bajo mantenimiento más de moda. Se trata de un estilo corto a la altura de los labios, una longitud que le da una apariencia muy juvenil a la cara.

También ostenta una base recta y capas ligeras que dan algo de volumen. Como resultado, no es tan pulido como otros bob, pero tiene un encantador glamur desenfadado.

Bob asimétrico

Hay varios tipos de bob asimétricos. El más tradicional es aquel que presenta una longitud más corta por detrás y mucha más larga y desfilada en la parte delantera.

En cualquier versión, el resultado es un corte de cabello muy elegante, poderoso y también superfácil de llevar en el día a día. Ideal para cabelleras lisas.

Grunge bob

Es una de las tendencias más fuertes esta época. Se trata de un corte bob desenfadado, capeado y despuntado que evoca mucho al shaggy –también en tendencia- por el volumen que da.

Sin duda, por su aspecto despeinado, se trata de uno de los estilos más relajados y cómodos de llevar cada día. Es un estilo idóneo para aquellas que buscan una apariencia cool.

Bob clásico

Si lo tuyo es lo tradicional, entonces, no lo pienses mucho y apuesta por un bob clásico. Se trata de una media melena corta simétrica que se puede peinar de varias formas y es muy sofisticado.

Cabe destacar que este y todas las variantes de este corte ayudan a conseguir un aspecto de cuello más largo. Aparte, el bob tradicional no requiere casi de mantenimiento.

Long bob

El corte de la estación es el long bob o lob. Se trata de una melena recta justo por encima de los hombros y ligeramente degradada en las puntas que es de lo más versátil y chic.

Si quieres ir corto, pero no demasiado, esta es la opción ideal. Además, aporta un efecto rejuvenecedor innegable. Sin duda, es uno de esos cortes que se deben probar alguna vez en la vida.