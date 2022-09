Cáncer de mama: ropa interior cómoda para mujeres mastectomizadas

El cáncer de mamá es una de las enfermedades más mortales para las mujeres. El detectarlo a tiempo es clave para tratarlo; sin embargo, en casos severos es necesaria una mastectomía para retirar por completo el tumor y el tejido mamario. Las sobrevivientes que pasan por ese procedimiento quirúrgico batallan para encontrar ropa que se ajuste a sus cuerpos. Sin embargo, proyectos como “Soy parte de ti” nace para apoyar en este proceso con prendas que le brinden seguridad y comodidad a las mujeres.

“SOY PARTE DE TI”

Dos de cada ocho mujeres entre los 13 a los 80 años son diagnosticadas con cáncer de mama y 7 de cada 10 se realizan una mastectomía de uno o dos de sus senos. Cada mujer reacciona de distinta forma al tratamiento, por este motivo Fundación Fuerza Rosa EC crea el proyecto “SOY PARTE DE TI” con el que buscan brindar bienestar físico y psicológico a las pacientes por medio de la entrega de una prótesis externa y con el acompañamiento emocional adecuado.

¿Por qué es importante ocupar una prótesis externa?

Muchas personas desconocen que usar una prótesis que simule el peso del seno o los senos que fueron mastectomizados es fundamental, pero sobretodo si solo fue un solo seno. La razón prinicipal es porque de esta forma se evita efectos negativos en la columna vertebral, hombros o cuello por el desequilibrio que se da en el cuerpo.

En el país 1 de cada 20 mujeres pueden acceder a un implante de mama, por esta razón los implantes externos son fundamentales, y no solo para el aspecto físico, pues el emocional tiene gran relevancia dentro de este proceso.

¿Cómo es el brasier para una mujer mastectomizada?

Tenemos que diferenciar brasieres para dos fases diferentes. Primero, brasieres que son necesarios al salir de la intervención quirúrgica, y otros para los días después. Hay que tomar en cuenta que según las indicaciones que te de el médico deberás elegir un sujetador cómodo y de materiales delicados por las molestias que va a generar la cirugía.

Características del sujetador post-operatorio para cáncer de mama

El sujetador post mastectomía se parecen a un top deportivo, más armados y diseñados con un tejido que sostiene más, pero no es aconsejable llevar un sujetador deportivo “normal” porque no tendrá algunas de las características que son importantes para que estés bien, cómoda y cumplan la función que necesitas durante esta fase.

Diseño

El diseño de los sujetadores para el postoperatorio difiere en los sujetadores comunes incluidos los deportivos en que la parte de la axila suele ser más alta para llegar por encima de la zona de la cicatriz, que es muy importante casos de extirpación del ganglio centinela. En casos de que no se haya extirpado también, porque la cicatriz puede llegar cerca de la axila. La zona de la espalda suele ser más ancha, tipo camiseta para que te recoja mejor y te sientas más cómoda; aseguran que estés con el máximo confort durante esta primera fase que puede ser un poco molesta.

Tirantes

Los tirantes son más anchos para aportar más comodidad y confort, para que el tirante no se baje o cause irritaciones. Son regulables, bien como un sujetador tradicional o puede llevar velcro en la parte delantera del hombro, para que sea muy cómodo regular la altura que necesitas.

Cierre delantero

Durante el postoperatorio es mejor no hacer movimientos hacia atrás con los brazos porque te dolerá, así que debes evitar cualquier tipo de ropa que te obligue a hacerlo (las blusas o camisas son por eso muy recomendables durante esta fase). Los sujetadores post mastectomia tienen el cierre en la zona delantera, bien con botones, corchetes o cremallera. Esto hace que te puedas poner el brasier como si fuera una blusa y abrocharte cómodamente.

Sin aro

Durante esta fase ningún sujetador lleva aro porque seria contraproducente para tu recuperación.

Bandas

Las bandas son siempre más anchas y más gruesas para sujetar bien toda la zona del pecho y el tórax, y que el sujetador no se mueva. Además están siempre forradas para que no te roce e irrite más la piel.

Copas

Las copas llevan fundas interiores para que puedas introducir la prótesis de mama textil inicial (aunque al principio puedes llevar algodón o un pañuelo de seda si no la tienes todavía). Estas fundas son siempre con un alto contenido de algodón o de otro material suave para que no te irrite ni te pique la piel. Además suelen llevar una doble capa para que sientas que estás más recogida y la prótesis no se note tampoco.

Materiales

Estos sujetadores postoperatorios están fabricados con materiales suaves pero que aportan la compresión que necesitas durante los primeros meses después de la mastectomía. Encontrarás brasiers de compresión alta (más recomendables para después de una reconstrucción mamaria), de compresión media y ligera para cuando ya necesites descansar por la noche.

Características del brasier luego de la recuperación

Después de que hayan pasado entre 8-10 semanas y la inflamación se haya estabilizado y tengas menos molestias con la cicatriz, los sujetadores mastectomía para esta fase son parecidos pero difieren en algunos puntos.

Diseño

La parte de la axila sigue siendo más alta en comparación a los sujetadores “normales” porque sigues necesitando ese extra tanto para proteger la zona de la cicatriz como para sentirte cómoda y segura con la prótesis de mama externa.

Tirantes

Los tirantes son más anchos que en los sujetadores comunes para que estés cómoda llevando la prótesis de mama, pero no tan anchos como los del postoperatorio porque ya no lo necesitas. Imagínate uno de tus sujetadores pero que los tirantes son un poco más anchos. Esto hará que estés cómoda y segura.

Cierre

El cierre ya no tiene que ser delantero, si no que el cierre ya es en la espalda con varias tiras estilo corchet.

Bandas

La banda de debajo del pecho sigue siendo un poco más ancha que la banda de un sujetador común, porque lo que hace es elevar el pecho y ayudar que la prótesis de mama esté siempre en su sitio y así tu te sientas segura y confortable en todo momento.

Copas

Las copas tienen que tener fundas interiores para la prótesis de mama externa, ya se que sigas utilizando la textil de algodón del postoperatorio o una de silicona. La parte externa de la copa puede estar preformada, que es como que si llevase relleno pero no lo es. Es una capa fina de foam que hace que ambas copas tengan la misma forma para disimular cualquier diferencia entre el pecho natural y la prótesis de mama.

Sin aros

Los sujetadores para prótesis de mama no llevan aro porque es lo que los médicos han recomendado siempre por tu comodidad y confort, aunque hay modelos que sí llevan aro, pero es un aro más abierto con menos forma de U para que quede bien la prótesis de mama externa.

Materiales

Puedes encontrar todo tipo de materiales, algodón, bambú, mezcla de algodón con tejido sintético. Ya depende de tus gustos y preferencias. Lo que te aseguro es que siempre son suaves y la parte interna todavía más para asegurar que estés siempre cómoda.

Encajes

En esta fase si te gusta el encaje, hay modelos que lo llevan. Pueden llegar a ser iguales a los que llevabas antes. Que no solo te darán confort, pues también te harán lucir hermosa.