Cortes de cabello al hombro que te restan años al instante

Las tendencias se transformas a medida que avanza el año y, por eso, los cortes de cabello al hombro están tomando cada vez más relevancia en este 2022. Aquí te mostraremos algunas opciones que te encantarán y te harán brillar en todo momento.

Los cortes al hombro son perfectos para tener un hermoso marco en el rostro y realzar algunas de nuestras facciones, por eso suelen ser cortes ideales para lucir más imponente.

Hay distintas maneras para que el cabello a la altura de los hombros se convierta en parte de tu look favorito, pero primero debemos hacer énfasis en que hay estilos que se adaptan a rasgos específicos.

Algunos estilos favorecen más a los rostros ovalados y alargados, pues provoca un efecto visual de ensanchamiento del rostro, mientras otros son ideales para quienes tienen la mandíbula muy pronunciada.

Esto no quiere decir que quienes no tengan estas características faciales no podrán usar cualquiera de estos looks, ya que lo importante siempre será que elijas un estilo que te haga sentir fabulosa y te guste sin importar nada más.

Estos cortes de cabello al hombro son tendencia 2022

Long bob

Este estilo es perfecto para darle algo de movimiento al cabello, ya que solo tendrá un poco de asimetría. La parte posterior del pelo será un poco más corta que la de adelante.

Desgrafilado

Esta es una manera sencilla de llevar el cabello a los hombros, ya que es una forma de tener ligereza, movimiento y un volumen muy discreto y controlado, lo cual te brindará más libertad.

Estilo carré

Para un look más arriesgado y dinámico, esta es la mejor opción, ya que tendrá más capas, movimiento y soltura. Esta alternativa es ideal para chicas arriesgadas.

Look asimétrico

Esta es una de las opciones que ha tomado mayor relevancia, ya que se trata de un look de cabello corto, pero un efecto que quita volumen en la parte posterior de la cabeza genera la sensación de tener una barbilla ligeramente más alargada.