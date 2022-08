Las tendencias en uñas llevan tiempo imponiéndose como un elemento clave de cualquier look que aspire a triunfar. Pero cobran mayor importancia en verano. Gabriel Navia, especialista en belleza nos comparte las últimas tendencias en color y diseño para que nuestras uñas sean las protagonistas en estas vacaciones.

¡No las descuides! Tendencias de verano que te harán lucir unas uñas de impacto Gabriel Navia, experto en belleza.

Para, Gabriel hay un color de uñas que será tendencia total en este verano y es el fucsia. Esta tonalidad está triunfando en esta calurosa temporada ya sea en monocromático o en toques sutiles.

Y cómo no, el verde, el color oficial del 2022 según han dejado los estilismos de las pasarelas. No sé si lo has visto, pero en Instagram el matcha se volvió una tendencia que todas aman, y porqué, no ponerlo en nuestras uñas.

Diseños de uñas de verano que serán tendencia este 2022

Fránces que nunca pasará de moda

La manicura francesa nunca pasará de moda. Si bien cada temporada se reinventa, el color para este verano será sin duda el rosa, sobre todo en tonalidades fucsia.

¡No las descuides! Tendencias de verano que te harán lucir unas uñas de impacto Gabriel Navia, experto en belleza.

Francés de colores

Cualquier versión en colores fluorescentes, rosados o tonos pasteles y llamativos será tendencia en esta temporada.

¡No las descuides! Tendencias de verano que te harán lucir unas uñas de impacto Gabriel Navia, experto en belleza.

Tonos iridiscentes

Sin duda apostar por los iridiscentes será uno de los diseños de uñas del verano. Un acabado que refleja los colores del arcoiris, con el que clavar tu look en las noches de verano.

¡No las descuides! Tendencias de verano que te harán lucir unas uñas de impacto Gabriel Navia, experto en belleza.

Manicura Skittle

Se trata de un diseño de uñas fácil y que queda bien si las llevas cortas o largas. Y que consiste en pintar una uña de cada color.

¡No las descuides! Tendencias de verano que te harán lucir unas uñas de impacto Gabriel Navia, experto en belleza.

Recomendaciones para lucir uñas impecables

Por su lado, Gabriel Navia, experto en belleza, las manos, y con ellas también las uñas, son nuestra primera carta de presentación ante los demás en muchísimas situaciones: en un saludo formal antes del comienzo de una entrevista, cuando nos presentan a alguien nuevo e incluso en situaciones cotidianas. Por ello nos comparte las mejores recomendaciones para mantener tus uñas con el mejor aspecto.

Mantén las uñas secas y limpias. Esto evita que crezcan bacterias debajo de las uñas. El contacto repetido o prolongado con el agua puede contribuir a que se partan las uñas. Usa guantes de goma forrados de algodón cuando laves los platos, limpies o uses productos químicos fuertes.

Esto evita que crezcan bacterias debajo de las uñas. El contacto repetido o prolongado con el agua puede contribuir a que se partan las uñas. Usa guantes de goma forrados de algodón cuando laves los platos, limpies o uses productos químicos fuertes. Practica una buena higiene de las uñas. Usa unas tijeras de manicura afiladas o un cortaúñas. Córtate las uñas en línea recta y luego redondea las puntas en una curva suave.

Usa unas tijeras de manicura afiladas o un cortaúñas. Córtate las uñas en línea recta y luego redondea las puntas en una curva suave. Usa crema humectante. Cuando uses loción para manos, frótala también en las uñas y las cutículas.

Cuando uses loción para manos, frótala también en las uñas y las cutículas. Aplica una capa protectora. La aplicación de un endurecedor de uñas puede ayudar a fortalecer las uñas.

La aplicación de un endurecedor de uñas puede ayudar a fortalecer las uñas. Consulta con tu médico sobre la biotina. En algunas investigaciones, se ha sugerido que el suplemento nutricional biotina podría ayudar a fortalecer las uñas débiles o quebradizas.

No cabe duda, las recomendaciones de un experto siempre son necesarias para hacernos ver radiantes. Este verano nuestras uñas deben ser las protagonistas.