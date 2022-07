Maneras de combinar una minifalda de mezclilla para verte sofisticada a los 40 años

Looks con minifalda de mezclilla a los 40 Te verás fabulosa con esta versátil prenda.- Pinterest

¿Quién dice que las minifaldas de mezclilla no son aptas para las mujeres de 40 y 50 años? Muchas influencers han probado que estas ideas son obsoletas, porque la moda no conoce de edad, solo de confianza en nosotras mismas para lucir fabulosas.

No en vano, estrellas como Jennifer Lopez o Adamari López constantemente están apostando por esta clase de prendas, sin rayar en lo vulgar o lo exagerado.

Con seguridad y elegancia han ido volteando los prejuicios, probando que son una prenda fundamental cada verano si queremos derrochar clase y estilo.

¿Cómo combinar una minifalda de mezclilla a los 40?

Una referencia, en este sentido, es la actriz Katie Holmes. La famosa suele desfilar con esta pieza por las calles de Nueva York de una manera muy acertada: apostando por modelos con tiro alto, que hacen que su cintura se vea pequeña y sus curvas más estilizadas.

Es una gran idea tanto para mujeres de baja estatura como para aquellas curvy que quieren disimular rollitos. Lo único que haría falta para andar perfectas, es una blusa romántica o estampada acorde al verano y calzado que te haga sentir cómoda.

En el mismo sentido, la mezcla denim + denim a todas las queda bien. Como su nombre lo indica, consiste en combinar la minifalda de mezclilla con otra camisa del mismo material que nos guste, un básico en el armario de las mujeres de 40 años.

No te verás ni aburrida ni monótona. La combinación de básicos siempre se ve elegante y además, alarga visualmente la figura.

Si quieres dar un paseo, sin arreglarte demasiado pero sin dejar de verte chic, apuesta por zapatos bajos y accesorios femeninos. Escoge una falda que no sea muy extensa, pues así no te cortarás estatura, al no tener los tacones que alargan las piernas. Un buen bolso, gafas o un pañuelo y estarás lista para brillar.