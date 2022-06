Los tratamientos alisantes o keratinas han tenido buena y mala fama en el mundo de la estética capilar, dice Ambrocia Fuenmayor. Todo esto se debe a que en el mercado la competencia tiene gran demanda y muchas veces los profesionales han dejado su ética de lado al trabajar con productos dañinos a la salud.

Pensando en esto se creó un producto natural premium con aroma a sandía, tiene beneficios que podrían sonar increíbles pero son reales.

¿Cuál es el nombre de la keratina orgánica?

Nuestro tratamiento alisante es el primero producido 100% en el Ecuador, es un producto natural premium.

Nunca antes se ha elaborado un producto como este libre de amoníaco, formol, vinagres y químicos abrasivos. Nuestra marca lleva por nombre Ambrocia Keratinas de ahí sus siglas A|K , el origen de este nombre es de una de las matriarcas de la línea familiar de la fundadora de la marca con el fin de humanizarla, inspirada en la mujer ecuatoriana trabajadora, luchadora y emprendedora.

¿Cómo funciona la keratina orgánica y qué beneficios tiene? Una experta nos ayuda

¿Cuál es el beneficio de usarla?

Nuestro producto natural premium con aroma a sandía tiene beneficios que, hasta el momento, ningún otro ha podido ofrecer y, a su vez, hasta suenan increíbles pero son reales:

•Repara el cabello maltratado, reseco, opaco

•Es compatible con todo tipo de cabellos, incluso con los decolorados o procesados, sin barrer, ni dañar el color. El color queda intacto y el cabello pese a ser decolorado no sufre de daños como lo ocasionan otros productos.

•Es un producto que no es termo activo, es decir, no necesita calor para activarse. Luego de la ducha no es necesario utilizar plancha o secadora para activar el alisado.

•No emana olores fuertes, no emana humo, ni causa irritaciones. Eso es cosa del pasado.

•100% libre de formol, amoníaco, vinagres y/o químicos abrasivos

•Manejamos una fórmula exclusiva y única donde hemos agrupado 3 tratamientos en 1: botox y colageno capilar más keratina

•Con nanotecnología de filtros UV que protegen el cabello de sol, mar, cloro, etc

•Es un producto instantáneo, se retira el mismo día

•Brillo y suavidad del cabello

•Estimula y protege la hebra capilar

¿Se puede usar en cabellos tinturados y está comprobado por los expertos de la belleza y el estilismo?

Si el producto es compatible con cabellos decolorados, tinturados o procesados. Esto gracias a que está compuesto de proteínas hidrolizadas, aminoácidos y péptidos necesarios para el bienestar de la fibra capilar.

Para Diana Arango, estilista con una trayectoria de más de 10 años, certificada en alisados, reconstrucción capilar y ahora técnico capilar de la marca A|K el producto cumple con todos los beneficios ofrecidos.

Cuando empecé a trabajar con la marca, como cualquier otra profesional, tenía mis dudas porque siempre nos ofrecen productos milagrosos que a la final dejan mucho que desear. Sin embargo, con esta keratina natural premium quedé asombrada. Nunca había visto que un producto alisante sea tan reparador y amigable con todos los cabellos, incluso con los decolorados, es increíble. Esta fue una de las razones por las que también me sentí contenta de empezar a trabajar en la empresa. Tenemos estilistas felices que trabajan con este producto al rededor de todo el país, ya que el mismo es producido en una planta química con todo el alto standard profesional que lo amerita. Nosotros aparte de ser pioneros en ofrecer alisados a domicilio, un servicio 100% personalizado en Quito con estilistas profesionales, también distribuimos el producto a todas las provincias. — Diana Arango, experta.

¿Cómo es su aplicación?

La aplicación de este producto requiere una excelente técnica para tener un resultado satisfactorio. El proceso es el tradicional; lavar el cabello, aplicar producto, reposarlo, cepillarlo, plancharlo a los grados adecuados y con la plancha adecuada, enfriar y enjuagar.

Es un producto de dos pasos, no requiere un tercer producto gracias a sus ingredientes. Aplicamos producto a centímetro y medio del cuero cabelludo para no tocarlo y así evitar alergias o contraindicaciones. Cuidamos mucho este aspecto porque el cuero cabelludo es muy sensible en todo tipo de cabello.

Hay que tomar en cuenta que cada tipo de cabello debe ser tratado de diferente manera y por lo mismo, volvemos a recalcar que la técnica debe ser excelente.

¿Cuánto tiempo tiene de duración?

Tiene una duración de 4 a 8 meses máximo dependiendo del tipo de cabello. Es decir, esto va a variar entre un cabello rizado, con frizz, o liso naturalmente.

Hoy en día existe mucha publicidad que ofrece alisados de 1 o 2 años de duración y esto es totalmente falso. Primero porque se debe de tomar en cuenta que el cabello crece mes a mes y segundo, el cabello siempre es expuesto a cambios de clima, productos inadecuados, temperatura del agua, etc. Por eso nosotros optamos por la ética profesional y mencionar que ese tiempo mencionado es el máximo de duración.

¿Cómo se ve nuestro cabello al usarla?

Sano, brillante y sobre todo liso 100% garantizado. Muchas veces al utilizar otros productos el resultado simplemente es un cabello liso pero opaco y de eso no se trata.

Los cuidados que debe tener

Se requieren cuidados adecuados como el usar shampoo y acondicionador sin sal ambos estrictamente aptos para tratamientos alisantes. Esto es muy importante porque muchas veces utilizan cualquier shampoo lleno de sulfatos, petrolatos y aromatizantes que, en lugar de mantener el tratamiento, lo dañan en cada lavada. Adicional a esto se debe de lavar el cabello con agua en temperatura tibia tirando a fría, jamás con temperatura caliente. Esto ocasiona que el cabello se reviente y el tratamiento se dañe.

¿Cuánto debo esperar si recién me decolore el cabello para utilizar esta keratina?

Un mínimo de 15 días entre un procedimiento y el otro. Cabe recalcar que este tratamiento alisante, como ya lo mencionamos, es muy amigable con tintes e incluso con el peróxido y se pueden realizar ambos procesos el mismo día, si se desea y se tiene el tiempo. Es muy importante sobre todo el tema de color, se debe de realizar con coloristas expertos y productos de alta gama profesional para no tener inconvenientes. Hemos tenido clientas que se han realizado tinte más keratina el mismo día y el resultado ha sido excelente. Son los beneficios de este producto totalmente, porque pensar en realizar esto con otras marcas es imposible. De igual manera hemos reparado cabellos maltratados por malas decoloraciones y el resultado ha sido excelente.

Grandes sorpresas

El siguiente mes será de mucho aprendizaje ya que esta gran marca brindará un increíble Master Class, en el que tendrán: Técnicas de alisados perfectos, clase practica e intensiva y su respectivo certificado.