Estos son los errores de moda que debes dejar de cometer al lucir mom jeans

Los mom jeans son prendas que todas las mujeres debemos tener en nuestro armario, ya que son básicos que pueden combinarse con un sinfín de prendas para armar toda clase de looks, sin embargo hay algunos errores de moda que debemos tener cuidado para no cometer.

Llevar los mom jeans es sumamente sencillo, pero esto no significa que no existan algunas equivocaciones que desfavorezcan nuestra apariencia final cuando armamos un look, de tal manera que es importante tener en cuenta algunos consejos a la hora de llevarlos.

Este tipo de pantalones se caracteriza por ser de corte alto a la cintura, tener cierta ligereza en su caída y llevar un ajuste muy sutil que destaca la figura de toda mujer sin lucir exagerada.

Por esta razón, este tipo de prendas se convierten en la favorita de muchas, ya que te hará lucir hermosa, pero no dejará de lado esa comodidad que todos necesitamos siempre.

¿Pero qué es lo que podría salir mal con este tipo de pantalones? Parece que es imposible cometer algún error con los mom jeans, pero la verdad es que hay que tener cuidado con algunos aspectos como el corte, largo, estilo y tonalidad que elegimos para nuestro atuendo.

Evita estos errores de moda al llevar mom jeans

Cuida que el largo sea el indicado

Uno de los errores más comunes al seleccionar estos pantalones es el de no cuidar el largo. Muy cortos darán un efecto visual negativo en tus piernas y muy largos podrían causar conflictos con tus zapatos y el equilibrio de tu look.

Procura cuidar este aspecto y recuerda que los ajustes con sastres existen.

Las blusas que seleccionas deben ser compatibles

Aunque los mom jeans son versátiles y lucen bien con muchas prendas, debes tener cuidado de que la blusa no choque con el corte alto de este tipo de pantalones, ya que te podrán dar un efecto cuadrado en tu figura o cortar visualmente tu altura.

Selecciona el tono ideal para lo que deseas proyectar

Otro error común es no entender que los mom jeans también tienen variedad y es necesario buscar entre tonos, tipos de mezclilla y cortes para encontrar aquellos que vayan mejor con tu estilo personal.

La talla correcta es esencial

Sabemos que este tipo de pantalones suelen ser un poco holgados, pero debes tener cuidado de que estas partes ligeras estén en los sitios adecuados, ya que podrían causar un efecto “bolsa” en zonas que no deseamos.