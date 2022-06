Muy estilosos: 3 peinados para mujeres con flequillo que quieren rockear esta temporada

Cuando se trata de hacer peinados para combinar con flequillo, muchas mujeres no saben por dónde empezar. Después de todo, debe elegir el estilo adecuado para que coincida con el cabello de su frente. Sin embargo, hay más opciones de las que crees. Según la estilista María Baras, “los flecos quedan muy bien con ciertos peinados porque decoran el rostro y dan mucho estilo”. Con trenzas, moños y mechones, no faltan ideas de peinados que puedes usar en tu cabello .

1. Coleta baja

Una opción sencilla y a la vez muy chic. Además, no se necesitan más de 5 minutos por la mañana para prepararse. Sobre todo ahora que la tendencia es dejar algunos mechones sueltos a los lados para un look más natural. Este efecto despeinado, pero en realidad muy controlado, solo necesita un elástico para el cabello y un poco de mousse para agregar volumen a la cola de caballo. ¡Simplemente no te excedas!

2. Coca-Cola

La experta advierte que con un peinado alto, la dosis de glamour aumenta. Haz la típica cola de caballo con el elástico y luego gíralo hacia el lado derecho hasta armar el moño. Oculta los extremos debajo del clip. Puedes hacer una versión updo con accesorios, que siempre son bienvenidos para una dosis extra de encanto.

3. Parcialmente arrestado

Si tienes el flequillo abierto o girado hacia los lados, puedes jugar con pequeñas pinzas en un lado, dejando que el resto de tu cabello caiga en ondas naturales muy elegantes.

También puedes apostar por las trenzas bebé, que contornean el rostro y tienen un aire juvenil de los 90.

