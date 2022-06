Diseños de uñas de lunares que te harán lucir coqueta y sofisticada

Esta primavera no solo las flores contagian de su belleza y frescura nuestros diseños de uñas, sino que también se han puesto en alza los lunares, un coqueto motivo que cualquiera puede hacer en casa.

No hay que acudir a una experta para asumir esta tendencia en tu manicura, pues solo basta una cabeza de fósforo para hacer los puntos que se extiendan por todas tus uñas y que lucirán geniales.

Diseños de uñas con lunares para reinventar tu look esta temporada

Con base transparente

Si eres de las que piensa que menos es más, una gran manera de no sobrecargar tu imagen es incorporar los lunares de colores a la propia base de tus uñas.

Busca una paleta cromática que te agrade y sella este lindo modelo con top coat transparente. Recuerda que lo de hoy día es la frescura y la naturalidad. En caso de que busques algo más elegante, apóyate en los nude, beige, blanco leche, entre otros.

Combinadas

No obstante, si no logras decidirte por los lunares o las flores no te preocupes porque puedes incluirlos ¡a los dos al mismo tiempo!

De esta manera, podrás combinar lo mejor de los dos mundo y lucir muy original. La combinación de blanco y dorado es la ideal para este diseño, gracias a la elegancia y clase que poseen.

Monocromáticas

No te fallarán si armas una paleta cromática en colores similares, o bien que sea el mismo color pero en diferentes tonalidades. Juega con unas uñas con la base lisa y otras que tengan los lunares intercalados para que se vean delicadas, tanto en uñas largas como en cortas.

Francesas

¿Quién dijo que las francesas y los diseños de uñas de lunares no se llevaban bien? Las influencers y celebridades nos han dado este modelo para inspirarnos, y nosotras no podíamos estar más feliz por ello.