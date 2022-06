Cómo llevar vestidos y blusas cut out sin perder la elegancia

Cómo lucir vestidos y blusas cut out Estos son los consejos para que aprendas a combinar con elegancia prendas con aberturas.- Pinterest

Ahora que se han puesto tan de moda los vestidos y las blusas cut out, más de una debe estar preguntándose cómo combinar estas prendas que a priori parecen complicadas y que potencialmente restarían elegancia.

Esto no tiene que ser así pues son piezas que aunque resultan retadoras, dejan a la vista una sexy cantidad de piel en sus aberturas que resulta sensual pero no exagerada, así que son ampliamente recomendables para mujeres de todos los tipos.

La clave estar en aprender a sacarles provecho con ciertos de tips de moda que nos ayudarán a estar en vanguardia sin fracasar en el intento.

La manera en la que debes combinar tus vestidos y blusas cut out

Juego de capas

Para Vogue, es esencial perderles el miedo porque en muchas ocasiones, resultan hasta menos reveladores que la combinación de crop top y jeans.

Lo que debemos hacer es utilizar varias capas de ropa encima para armar un outfit de influencer. ¿Cómo? Con el uso de chaquetas anchas o blazers que le den ese contraste ultra chic.

Monocromáticos

Asimismo, los expertos aseveran que en el caso de los vestidos, cuando son cut out lucen mejores en blanco o negro puesto que son tonos que naturalmente aportan mayor sobriedad.

No quiere decir que eliminarás por completo otros colores o estampados, sino que tengas en cuenta que el toque que se roba las miradas en tu look son las aberturas y no deberíamos sobrecargarlo demasiado.

Aberturas inteligentes

Por otra parte, es fundamental que escojamos estratégicamente las zonas que dejaremos expuestas. En este sentido, acertarás siempre cuando el detalle cut out está en los laterales del abdomen si eres de baja estatura, pues la suma centímetros a la vez que favorece las curvas.

Si tienes rollitos. podemos apostar por lucirlas en la zona central del abdomen. Aunque creas que es más peligroso realmente los ‘gorditos’ se marcan más en las zonas laterales. Encima del estómago es más seguro.