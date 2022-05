Claves para no fracasar cuando compras ropa en línea

Con la explosión de tantas ofertas para comprar ropa en línea, vale la pena repasar algunas claves para lanzarse a esta búsqueda sin el temor de fracasar en el intento y unirse a la tendencia que nos acerca a prendas bonitas y hasta con mejor precio que en tiendas.

Ya no es necesario pasar largas horas en los probadores para dar en el clavo con las cosas que nos gustan, aunque claro, hay que tener ciertas precauciones antes de hacer click.

Claves para no fallar cuando compras ropas en línea

Envío gratis

Si buscas marcas que tengan estas opciones te sorprenderás la buena cantidad de dinero que estarías ahorrando, igual con la política de las devoluciones.

Según la experta, Josette Rivera para Univisión, “busca las tiendas en línea que tengan envío gratis o con descuento en él, pero sobre todo, revisa que puedas regresar las cosas sin costo”. Aclarar estos términos será fundamental para no gastar de más.

De hecho, hay quienes recomiendan que cuando este servicio está disponible pidas la misma prenda en dos tallas: la que crees que es para ti y con la cual te sentirías cómoda si no te queda bien y luego haces el retorno.

Toma tus medidas

Hay ciertas plataformas, como la de Shein, que explican las medidas reflejadas en centímetros que tienen sus tallas, lo que te permitirá saber si entrarás en su S, M, L, XL, entre otras.

Recuerda que la talla M no es M en todas las marcas, en ciertos lugares el fit es en general más pequeñas que en las otras, así que la cinta métrica será tu aliada.

Compra en sitios con buena reputación

No caigas en estafas, en marcas que no cumplen lo prometido o que tardan una infinidad en enviarte sus productos. Prefiere a los sitios y tiendas conocidas. Aunque en internet se pueden encontrar muchas joyas escondidas, es mejor no arriesgarse con una compra costosa si es algo nuevo para ti.

Asimismo, lleva registro de todo lo que comprobaste con copias de tu recibo de pago con la información de número de orden, fecha y tracking para saber cómo y cuándo se va a recibir la mercancía.