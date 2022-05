“Me llena el corazón transformar vidas”: Evelyn Chica, dueña de su emporio de belleza y salud

Esposa y madre. Empresaria, visionaria, perseverante, dedicada a su negocio de salud y belleza. Confidente y amiga de sus clientas. A las 07:00 ya luce impecable y abre las puertas de su estudio, llamado ‘Chicas by Evelyn Chica’, después de haber entrenado. Y todavía le queda tiempo para estar 100% activa en sus redes sociales. Bien administradas las 24 horas del día por la Maestra de Belleza titulada, Evelyn Chica.

Lleva más de 25 años de experiencia en la industria de la moda, la belleza y la salud sin dejar de lado el aprendizaje diario. Además de atender ella misma-junto a su equipo- su spa, está formándose como Asistente en Medicina Estética.

Atención personalizada. Ella misma atiende a su clientas en el estudio de belleza y spa. (Cortesía Evelyn Chica)

Su línea de vitaminas

Recientemente lanzó su propia línea de vitaminas en forma de gomitas. Están desarrolladas por médicos especialistas y representantes técnicos con el objetivo de ayudar a aumentar la masa muscular y prevenir el envejecimiento prematuro. Son elaboradas a base de colágeno hidrolizado y vitamina E.

Producto estrella. Son sus vitaminas en forma de gomitas para prevenir el envejecimiento prematuro (Cortesía Evelyn Chica)

Lipo hifu para cambiar vidas

En su estudio cuenta con equipos de alta tecnología para realizar lipo hifu. Este es un tratamiento no invasivo que consiste en eliminar la grasa localizada en zonas como, antebrazos y abdomen, piernas.

¿Cómo iniciaste en la industria de belleza y salud?

- Comencé en el mundo de la belleza a los 14 años, después de graduarme. Mis padres me ayudaron a inaugurar mi propia peluquería porque ellos se dieron cuenta de mi pasión y vocación.

¿Cómo nació esa pasión por impulsar a las personas a mimarse a sí mismas?

-Desde niña supe que una mujer puede elevar su autoestima arreglándose, peinándose, maquillándose y trabajando por su imagen. Además, esto nos hace totalmente poderosas. Entonces comprendí que yo puedo ayudarlas; así como a los hombres a que logren sus objetivos.

Eres ejemplo para tus seguidoras y clientas ¿Cómo haces para siempre estar motivada e inspirar a otros?

-Jamás pensé que podría motivar a las personas. Yo en verdad me enamoré de lo que hago y de quienes me visitan todos los días. Aquí siempre estoy para ayudarles porque soy totalmente transparente. Más que ser ejemplo, no podría dejar un día de mimarme. Nunca tengo pereza porque esto no es un trabajo para mí; es mi hobbie y lo que me hace feliz. Así sea lunes o viernes, cada día es uno nuevo para transformar vidas.

¿Cuál ha sido la clave de tú éxito y mantenerlo durante más de 25 años?

-El éxito es sinónimo de amor y constancia. No tiene nada que ver con el dinero. Es no sentir miedo de arriesgarnos al mundo. El tiempo hay que invertirlo produciendo y haciendo lo que amamos.

Eres súper activa y cercana en tus redes sociales ¿Cuál crees que ha sido el impacto de éstas en tus empresas?

Ser auténtica me ha ayudado a impulsar mis redes y de la misma manera mi negocio. Me siguen de varios países y desde que amanece motivo a mis ‘sirenitas y tritones’ a que se levanten y comiencen el día mimándose por su autoestima. El cariño lo veo reflejado en los mensajes que me envían y personas que van hasta mi estudio a conocerme personalmente porque supieron de mi en redes. También me gusta mostrarme real, en mi día a día y que entiendan que soy tan normal como cualquier otra persona; solo que amo transformar vidas.

FRASE

“No hay que enfrascarse en la perfección. Aceptarnos también es empoderarse”. — Evelyn Chica, Maestra en Belleza Cosmiatra

25 MIL

Seguidores en Instagram donde crea contenido en tendencia y relacionado a la belleza. La encuentras como @chicasbyevelyn

HOJA DE VIDA

Nombre: Evelyn Chica.

Nació: 24 de septiembre en Quito.

Lugar: Wilson y 6 de Diciembre. Edificio Studio Plaza.

Formación: -Maestra en Belleza Cosmiatra (Senescyt). Asesora de imagen en Perú. Morfología y estudio del rostro en Argentina. Especialista en novias en Miami (EE.UU.).