En la sien y hasta en las ojeras: trucos de maquillaje para sacarle provecho al rubor

Un maquillaje no puede estar completo hasta que no se aplica el rubor, un producto indispensable para darle color y alegría a nuestros looks, al cual se le puede sacar muchísimo provecho con ciertos trucos bajo la manga.

Gracias a su versatilidad hay pocas limitante a la hora de utilizarse, tanto, que las influencers han descubierto nuevas y favorecedoras técnicas para vernos rejuvenecidas y coquetas, sin demasiado esfuerzo.

Trucos de maquillaje con rubor que deberías saber

Rubor hasta la sien

Uno de ellos, es cambiar la dirección en la que aplicabas este producto. Lo más común es que lo hagamos en círculos sobre la manzanita de las mejillas mientras sonreímos, pero esto es cuestión del pasado.

Los expertos descubrieron que si lo hacemos en dirección a la sien comenzando desde la parte frontal de las mejillas y lo vamos subiendo hacia el pómulo hasta finalizar en la sien, conseguiremos el ansiado ‘efecto lifting’ que a muchas les encanta.

Esto es, alargar las facciones del rostro de manera natural, haciéndonos ver muy guapas y estilizadas, e incluso ¡más delgadas!

Rubor en las ojeras

Asimismo, Glamour asevera que este truco de maquillaje con el uso del rubor que nació en TikTok verdaderamente funciona y que hay que darle una oportunidad.

Consiste en agarrar un poco de rubor rosado líquido y aplicar un pequeño punto en la zona de las ojeras. Justo a su lado, otro punto de corrector (el que sueles usar para esa área) y posteriormente difuminar bien con una esponja.

El tono rosáceo lo que hace es corregir el color morado de la ojera y le da uniformidad a esa área de una manera práctica, fácil y efectiva.

Besada por el sol

Si quieres lograr el efecto juvenil y coqueto de ‘sun kissed’, el rubor debe aplicarse de una manera uniforme en las mejillas y el puente de la nariz, para recrear la apariencia que tenemos cuando vamos a la playa.

Eso sí, no abuses de este producto y trata que la tonalidad en este caso sea más cálida y profunda, así como dorados