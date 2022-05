Cortes de cabello que prueban que los rizos y las capas no están peleados

Siempre se ha dicho que las mujeres con pelo rizado deben huir de las capas porque estas lo que hacen es aumentar el volumen y el descontrol, algo que desmienten rotundamente estos cortes de cabello.

La idea no es descartarlas por completo, sino escoger las más favorecedoras, no solo en términos de la tendencia, sino también para que podamos gozar de una melena con dimensión sin estar demasiadas horas arreglándonos a diario.

“La forma de la cabeza siempre nos da pistas de cómo hacer el corte, no obstante, siempre hay looks tendencia que nos ayudan a decidirnos por un look curly, pero es importante hacer capas para que la forma quede más redondeada y adaptada a nuestra forma de la cabeza”, asegura la estilista, Amparo Carratalá, a Telva.

Cortes de cabello con capas para pelo rizado

Long bob con flequillo

Esta es la versión más larga del bob tradicional que llega hasta la barbilla y se extiende hasta los huesos de la clavícula. Es genial para controlar los rizos, mediante unas capas suaves o hasta un flequillo.

“Ayuda a dar forma a la melena sin que se queden las puntas muy pobres por las capas y con un flequillo siempre favorece mucho a la cara”, explica la experta.

Shaggy

Con inspiración setentera, regresaron hace dos años a las tendencias y de ahí no han salido por su aire relajado, irreverente y muy juvenil.

Se adaptan muy bien a todo tipo de rizos, así como también se puede llevar en cualquier largo y la medida de las capas se puede ajustar para potenciar o equilibrar su volumen, según sean tus necesidades.

Bob chop

Por el contrario, si prefieres cortes de cabello rizado pero más cortos, no tienes que renunciar a las capas, porque el chop es un estilo clásico y muy limpio que te hará lucir elegante de inmediato.