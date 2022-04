Tatuajes para dedicarle al hombre más importante de tu vida: tu papá

No tiene que ser Día del Padre para sorprender a tu papá con un detalle único, original y duradero como lo son los tatuajes, que tienen el poder de llevarte a los mejores momentos a su lado cada vez que lo veas.

Ya sea que se lo hagan en pareja, o en solitario, transmiten mucha ternura y le gritan al mundo que él es el hombre más importante en tu vida, ya sea recordándolo con frases, palabras, dibujos, símbolos, entre otras variadas opciones.

Tatuajes que debes hacerte para inspirarte en tu papá

Recuerdo vivo

Si tienes una vivencia que no logras sacar de tu mente o una postal que significa mucho para ti, llévala a tu piel bajo la tendencia de siluetas que resulta muy delicada y femenina.

Son la mejor manera de recrear grandes momentos juntos, sin lucir sobrecargado y sin tanto riesgo de que quede como no querías porque requiere menor trabajo en los detalles. Para primerizas, está muy recomendado.

Una frase

Simple, pero poderoso. Lleva a tu piel una frase que te recuerde a él porque sea su favorita o porque constantemente te la está diciendo. Aplica también para fragmentos de canciones, una fecha o su autor predilecto, por ejemplo.

Si no se te ocurre nada en particular, no te preocupes, solo con un “papá, te amo” bastará.

Para tenerlo siempre contigo

No obstante, si tu papá falleció y quieres hacerte los tatuajes para recordarlo y terminar de sanar tu duelo, puedes añadir su nombre o la palabra papá a un par de alas que te consuelen con saber que se encuentra en un lugar mejor.

Es una bonita manera de sentir su protección y su acompañamiento a donde quiera que vayas, al igual que con los tatuajes de manos tomándose que te trasladan a tu infancia, a los momentos en los que te protegió y te amó.