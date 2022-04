Uñas mate: 5 diseños que te harán lucir delicada y elegante

Existen muchas maneras de llevar un nail art a la moda y es que en este 2022 muchas tendencias han tomado relevancia. Tal es el caso de la uñas mate, un estilo que se puede llevar de diversas maneras y aquí te enseñaremos cómo.

Durante muchos años, las uñas con acabado brillante o satinado han dominado las tendencias del nail art, incluso, en los últimos años, se ha visto un gran crecimiento en el estilo con glitter, lo cual es mucho más llamativo.

Sin embargo, para muchas mujeres, las tendencias más discretas han tomado mayor valor y prefieren llevar un estilo que sea notorio, pero con esa característica elegante que se roba la atención en esta época.

Por eso, los estilos mate son una de las opciones más valiosas y es que esta alternativa puede llevar todo tipo de colores, tonalidades y diseños, pero su acabado opaco las vuelve ligeramente más discretas.

Esto no significa que no se pueda jugar con una diversidad de diseños que sean más llamativos, por el contrario, hay muchos estilos que pueden lucirse con un acabado mate, lo importante es seguir tu intuición y lograr un look que se adapte a tu personalidad.

Estos son los diseños de uñas mate que te inspirarán

Combinación de colores

Este es un ejemplo perfecto para mostrar que se puede ser divertida y discreta a la vez, pues en este caso vemos cómo se combinan diversos tonos sin perder la simpleza.

Diversas tonalidades de una gama

Otra manera de llevar un estilo auténtico es jugar con varias tonalidades de una misma gama. Esta es una forma de dar dinamismo al diseño y lograr un look elegante

Con diseño de ondas

Hacer trazos asimétricos, ondas o cualquier patrón también puede ser una opción, ya que nos hará lucir un look que se adapte a nuestras personalidades.

Combinado espejo

Puedes mezclar varios tipos de acabado. Los esmaltes espejos son perfectos para deslumbrar con el mate, ya que hacen un contraste elegante y sofisticado.

Degradado

Los degradados son tendencia en esta temporada y pueden lograrse con cualquier tonalidad en mate, de modo que no debemos perder la oportunidad de lucirlos.